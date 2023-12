A Falcao lo critican por negarse a jugar en Millonarios: le recuerdan robo en España

El sueño de los hinchas de Millonarios de ver a Radamel Falcao García jugando en el estadio Nemesio Camacho El Campín no se va a poder cumplir, al menos en un partido oficial. El delantero explicó las razones que lo alejan de Bogotá y destapó ola de críticas por sus razones.

Al ser consultado por el periodista Jaime Dinas sobre la posibilidad de retirarse en Colombia, el artillero del Rayo Vallecano confirmó a Telepacífico que su futuro está lejos de Bogotá y las opciones de jugar en Colombia son cada vez más escasas.



"Lo de Colombia, lo de Millonarios se habló en su momento, pero las condiciones no estaban dadas", empezó diciendo el máximo goleador de la historia de la Selección Colombia.



Además, reflexionó sobre la situación del país y explicó que el secuestro del papá de Luis Díaz lo hace alejarse del Fútbol Profesional Colombiano. "Hay que ver la situación del país cómo está en este momento, un poco complejo".

Críticas a Falcao

La decisión de Falcao no dejó satisfechos a muchos usuarios de las redes sociales, que criticaron que el jugador renuncie a la opción de jugar en su país.



Por ejemplo, le recuerdan que en España el Tigre ya fue víctima de un caso de inseguridad, lo que no garantiza que estando en Europa esté seguro.



El pasado octubre Falcao García denunció el millonario robo que sufrió en su propia casa. La Policía Nacional española investigó el hurto de relojes, bolsos y otros efectos en la casa del deportista en Madrid.



El hecho ocurrió en la urbanización de La Florida, en el barrio de El Plantío de Madrid, presuntamente cometido por dos hombres encapuchados.



Además, en septiembre el jugador Sergio Ramos sufrió un hurto en su domicilio en Sevilla mientras él jugaba un partido y sus cuatro hijos estaban en la casa.



Los jugadores del Real Madrid Rodrygo Goes y Dani Carvajal también sufrieron sendos robos en sus domicilios, el 8 de mayo y el 1 de septiembre de 2022 respectivamente.

Falcao diciendo que no fue a Millonarios por la situación de Colombia, el secuestro del papá de Lucho, y es qué el dónde iba a vivir? En el Catatumbo?



No quería y punto, respetable, pero tampoco mi Tiger que todos te queremos. — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) December 18, 2023

Arango jugó en Zulia, Santa Cruz en Olimpia, Paolo está en LDU, Verón se retiró en Estudiantes, Suárez fue a Nacional, por ejemplo. Falcao no quiere jugar en Colombia, que no invente excusas. Se le respeta la decisión. — José Ramón García (@j0seram0nG) December 18, 2023

Jajajajajaja @FALCAO no mienta socio, a ustd lo contactaron por allá entre junio a agosto cuando los de millonarios fueron campeones y lo del papa de Luis Díaz fue poco más de un mes. NO MIENTA Q ESO LE QUEDA MAL. simplemente no te interesa venir a COLOMBIA a jugar y se entiende — miguel quimbaya (@migue_ok) December 19, 2023

@FALCAO prácticamente nunca ha jugado aca, se fue desde muy chico para argentina. En la época en la q el vivía acá, la seguridad era peor. Hay montones de artistas y deportistas millonarios q no dicen lo mismo vienen y comparten. Otra cosa es lo q diga y piense la mujer de falcao — LaVerdadOculta (@DuvanMelndez3) December 19, 2023

