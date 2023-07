El corazón de Radamel Falcao García siempre ha sido azul, pero por ahora, el sueño de verlo vestido con la camiseta de Millonarios parece quedar nuevamente aplazado, y con cada vez menos posibilidades de hacerlo realidad.

Durante dos días, los hinchas del actual campeón de Colombia se ilusionaron con ver al goleador histórico de la Selección Colombia en el equipo, luego de una serie de mensajes indirectos y coqueteos de lado y lado. El tema no tuvo, al parecer, final feliz.

El presidente de la junta directiva de Millonarios y máximo accionista del club, Gustavo Serpa, en medio de los fuergos artificiales por la consecución de la estrella 16, tiró el primer lance en busca del ‘Tigre’.



“He viajado con frecuencia a Madrid. Voy a tratar de reunirme con Falcao en julio, que regreso allí. Desde el punto de vista nuestro, es viable”, le dijo Serpa a El VBar Caracol.



Y un gesto que parecía inocente terminó siendo el comienzo de una bola de nieve que empezaba a crecer y crecer: Lorelei Tarón, la esposa de Falcao, publicó una foto de sus hijas, sonrientes, con la pregunta “¿De qué estarán hablando?”. Un hincha le respondió: “Están felices porque Falcao va para Millos”. Lorelei comentó, casi de inmediato: “jajajaja, sí”. Empezaba la ilusión.

Los acercamientos con Falcao

De parte de Millonarios jamás hubo una mención oficial de contactos con Falcao. Todo se manejó a través de versiones de periodistas en redes sociales, como Antonio Casale, Pipe Sierra y Carlos Antonio Vélez.



“¡Dura negociación pero avanza! Para @MillosFCoficial seria un golpe de opinión pero deportivamente importante siempre y cuando pueda quedarse hasta la Copa del año entrante… Además a él le conviene para estar sumando minutos para efectos de selección”, escribió Vélez.

En el plantel profesional sí hubo reacciones: "Ojalá... Un jugador de esos quién no lo quiere tener. No he tenido conocimiento exacto de eso, pero Falca siempre ha sido de esas personas que le han gustado Millonarios y para mi seria un honor tenerlo", dijo el DT Alberto Gamero, mientras el capitán, Mackalister Silva, dijo estar dispuesto a cederle la cinta al ‘Tigre’ si llegaba.



Sin embargo, comenzaron a aparecer los obstáculos. El primero, que Rayo Vallecano habría activado una renovación de contrato por un año más con Falcao, que terminó su vínculo el pasado 30 de junio.



La otra dificultad pasaba por lo familiar: Falcao salió hace más de 20 años de Colombia y regresar al país es una decisión complicada, más cuando está a punto de volver a ser padre. Son muchos factores que terminaban pesando en el tema.



Este jueves por la tarde, según Casale, el asunto se frenó, pero no por las causas mencionadas: “La oferta que @MillosFCoficial pudo hacerle a @FALCAO es mucho menor a lo que el jugador percibe hoy en día. Las dos partes alcanzaron a ilusionarse pero es económicamente imposible. Las dos partes hicieron un buen intento. No habrá contraoferta”, escribió en Twitter.

Salvo desde el punto de vista de hincha, los caminos de Falcao y Millonarios, por ahora, seguirán separados. El campeón busca un delantero.



