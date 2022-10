La tarjeta roja que el árbitro Wílmar Roldán le mostró al argentino Facundo Boné, del Deportivo Pasto, resultó determinante para el partido que, finalmente, América ganó 4-0 para seguir en la pelea por la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

El equipo nariñense publicó un video en el que se muestra el momento de la expulsión de Boné. Aparentemente, no hay razón alguna para que Roldán le hubiera sacado la segunda amarilla.



El periodista Julián Céspedes, en su cuenta de Twitter, aseguró que conversó con el árbitro antioqueño y este le explicó la causa de la expulsión.



Según la versión de Céspedes, Roldán le mostró la amarilla a Boné por reprobar su trabajo con gestos, y luego, el argentino le dijo 'Andá a cagar', por lo cual terminó expulsado.



Ahora, Boné es quien toma la palabra.



'Eso es todo mentira'

"No quiero hablar mucho más del tema, pero yo no dije "andá a cagar, eso es todo mentira", dijo Boné en charla con 'Caracol radio'.



"Ni siquiera la primera amarilla fue justa", añadió.



"Cuando él me saca la segunda amarilla, yo le digo: 'no te dije nada' y me expulsa", reveló el argentino.

Hasta el momento, Roldán no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

