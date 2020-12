Duelo de creativos: Sambueza y Cabrera quieren Estrella

Dos jugadores de características distintas y un solo objetivo verdadero: terminar el 2020 con una nueva estrella en su hoja de vida. Fabián Sambueza, en Santa Fe, y Yesus Cabrera, en América, son los encargados de las ideas en ambos equipos, aunque también aportan sacrificio y goles.

Sambueza, nacido en Neuquén (Argentina), ya sabe qué es ser campeón en el fútbol colombiano, aunque con un camiseta distinta a la de Independiente Santa Fe. En el segundo semestre de 2018 dio la vuelta olímpica con el Junior de Barranquilla y luego logró la Superliga de 2019 con ese mismo club, antes de vestirse con la camiseta roja de mangas blancas.



Le puede interesar: (Esta es la enfermedad que sufre el DT de David Ospina).



A Bogotá llegó en un momento difícil para Santa Fe, cuando andaba coqueteando con el sótano del campeonato. También fue importante para sacar al equipo del pozo y ponerlo a pelear.



Sambueza termina contrato con Santa Fe este año y todo indica que volverá a Junior. Sin embargo, el argentino, que también tuvo un paso por el Deportivo Cali, no quiere irse con las manos vacías.



“Cuando llegué al país empecé en Cali, había un buen ambiente con muchachos que querían triunfar y cuando uno se siente querido es más fácil todo porque da confianza y tranquilidad. Ahora me pasó lo mismo en Santa Fe, siento el respaldo de la gente cuando íbamos bien y mal”, declaró Sambueza a Win Sports luego de la cuarentena, que paró por seis meses el campeonato local.



El aporte de Sambueza a Santa Fe ha sido importante a lo largo del año: lleva cinco goles y siete asistencias. Sin embargo, ha tenido dos momentos duros: fue expulsado en el partido en que América los eliminó de la Copa Colombia y también en la ida de la semifinal de la Liga contra Equidad. Por eso busca la revancha en un panorama complicado para Santa Fe, en el que tendrá que levantar el 3-0 del partido de ida.

Un cambio positivo

También lea: (En la Federación son claros: ¿es Borghi opción para la Selección?).



En ese partido en el que América sacó una buena ventaja, Yesus Cabrera fue fundamental: anotó el primer gol y puso el segundo. Pero desde que terminó el partido en el Pascual Guerrero, el domingo, Yesus no ha parado de pedirles mesura a todos los que llevan el escudo con el diablo en el corazón.

No está definido, alcanzamos una buena ventaja, pero Santa Fe es el mejor equipo del año y ha goleado a varios equipos en su casa FACEBOOK

TWITTER

“No está definido, alcanzamos una buena ventaja, pero Santa Fe es el mejor equipo del año y ha goleado a varios equipos en su casa, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando llegó el profe la mayoría no le creía, pero nosotros sí, por eso estamos donde estamos”, dijo Cabrera a Win Sports.



En el equipo que salió campeón hace un año con el brasileño nacionalizado costarricense Alexandre Guimaraes en el banco técnico, Cabrera no era titular indiscutido y, de hecho, entre la semifinal y la final de ese campeonato, de los ocho partidos, siete los comenzó en el banco de suplentes. Sin embargo, le alcanzó para aportar tres goles y tres asistencias.



La llegada de Juan Cruz Real al banco americano significó una nueva posición para Cabrera, nacido hace 30 años en Cartagena. El DT argentino armó un 4-3-3 en el que Yesus arranca desde la primera línea, al lado de Luis Paz, para desde allí mostrar todo su despliegue. Aunque lleva menos asistencias que en 2019 (una) y los mismos goles, ha aportado sacrificio y mucho liderazgo.



Además: (¡Volvió Falcao! Jugó nueve minutos en el triunfo del Galatasaray).

Yesus Cabrera celebra su gol. Foto: Dimayor-VizzorImage



“Gracias a Dios he encontrado regularidad en el juego, en esta posición me he sentido muy bien, pero el fin de todo esto es que América quede campeón y después ya miraremos qué se hizo individualmente”, dijo.



Cabrera ha aprendido a tomar las mejores decisiones en los momentos precisos, tanto

afuera como adentro de la cancha, y por eso es clave en el esquema de Cruz Real.

“Mantener la alegría dentro del grupo ha sido muy importante para lograr llegar hasta acá. Mis compañeros a veces me dicen que me paso de cascarrabias cuando estamos en partido”, aseguró.



Sambueza y Cabrera tienen una estrella cada uno en su hoja de vida. Faltan 90 minutos para saber cuál de los dos tendrá que actualizar su palmarés. La ventaja es para el jugador del América. Pero en las finales puede pasar cualquier cosa.

DEPORTES