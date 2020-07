Sambueza, cada vez más lejos de quedarse en Santa Fe

La posibilidad de que el volante Fabián Sambueza siga en Santa Fe se diluye. Un quiebre en los diálogos entre las partes hace pensar que el futuro del futbolista no estará en el cuadro cardenal.

El equipo estaba en espera de entablar un nuevo diálogo con el representante del jugador para llegar a un acuerdo económico, debido a la crisis financiera que tiene la institución cardenal, agudizada por el coronavirus.



Sin embargo, ese acercamiento hasta ahora no se ha dado. Y según supo EL TIEMPO, ni el club puede ofrecer más ni Sambueza quiere bajar sus pretensiones. Es decir, no hay punto de acuerdo. Las conversaciones se enfriaron y en estos momentos todo apunta a que el volante no se quedaría.



Santa Fe ya está pensando en el plan B para suplir esa posible ausencia, teniendo en cuenta de que se trata de un futbolista de mucho peso en la idea futbolística que traía al plantel antes de la suspensión del campeonato, pero que no hay dinero para invertir por un jugador de su cartel.



Santa Fe ya ha confirmado las bajas de Yohandry Orozco, Mauricio Gómez, Nicolás Hernández, Federico Anselmo, Duván Sánchez y José Hugo Palacios. Regresan José Moya, Martín Payares y Javier López.



La posible marcha de Sambueza se une a otras partidas importantes que se han dado en el fútbol colombiano antes de su reanudación. Millonarios perdió a Wuilker Faríñez y a José Guillermo Ortiz. América perdió a Michael Rangel. Nacional despide a Daniel Muñoz por una transferencia internacional. Y así, varias figuras de la Liga buscan otro rumbo.



