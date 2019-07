Es oficial: Fabián Sambueza es nuevo jugador de Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmó la llegada de Fabián Sambueza para los compromisos del club cardenal en la Liga II-2019 y la Copa Colombia. El volante argentino llega al conjunto capitalino luego de ser campeón con el Junior de Barranquilla.

Santa Fe confirmó su quinto refuerzo para el comienzo del proyecto que comanda el entrenador argentino Patricio Camps. Sambueza no renovó su contrato con el conjunto barranquillero y puso fin a su paso por el cuadro tiburón.

La vinculación con el club bogotano será inicialmente por un año.

Sambueza ya se puso la piel del leon 🦁 para reforzar el mediocampo cardenal 🇲🇨.



🔸Edad: 30 años

🔸 Último club: Junior FC



¡Bienvenido crack 👏! pic.twitter.com/pDufEciymz — Independiente Santa Fe (@SantaFe) July 3, 2019

Sambueza, de 30 años, llegó a Colombia para el Deportivo Cali en 2016. A mediados del año pasado pasó a Junior, equipo con el cual jugó 26 partidos de Liga, marcó cuatro goles y ganó tres títulos, dos de Liga (2018-II y 2019-I) y la Superliga 2019.

Tomé la decisión de venir por el desafió que es revertir la imagen del equipo en el último semestre FACEBOOK

TWITTER

"Tomé la decisión de venir por el desafió que es revertir la imagen del equipo en el último semestre", declaró Sambueza al programa El VBar, de Caracol Radio.

"El contrato es a un año por ahora. Ojalá las cosas salgan bien y que el contrato se extienda. Por lo pronto, pensando solamente en aportar y adaptarme rápido a la ciudad", agregó.

Sambueza explicó por qué no se quedó en Junior, pese a que el DT Julio Comesaña quería contar con él.



"Yo estoy muy agradecido con todos, con los muchachos, con el técnico, que también me llamó, quería que me quedara. Pero creo que uno también tiene que tratar de hacer las cosas a su debido tiempo, esperé hasta último momento. Cuando me ofrecieron renovar fue tarde y ya había dado la palabra a Santa Fe", declaró.



Con este refuerzo, Santa Fe obtuvo su segunda pieza en el mediocampo. El primero fue Daniel Giraldo, volante que venía de actuaciones muy destacadas con el Deportivo Pasto.



Santa Fe continúa su preparación de cara al inicio de la Liga II-2019 el 14 de julio, fecha en la que enfrentará al Deportivo Pasto en el estadio Municipal de Ipiales.



DEPORTES