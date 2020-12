Análisis: el contacto del fútbol, en la era del VAR

Entre los diferentes debates que genera el VAR en el mundo, por las decisiones arbitrales tomadas tras la revisión de las jugadas a las que se aplica (goles, penales, expulsiones y confusión de identidad), hay polémica en el fútbol colombiano por las expulsiones que se vienen generando u omitiendo por jugadas de contacto físico. El sábado pasado hubo dos en el partido La Equidad-Santa Fe (1-1) que avivaron la discusión.

Desde la aplicación del VAR, las jugadas de contacto físico se han limitado y lo que antes no provocaba sanciones por considerarse acciones de juego ahora es castigado, y con severidad.



En la Liga se ven estos casos cada ocho días. La más reciente polémica fue por la expulsión del volante de Santa Fe Fabián Sambueza tras pisar a Jhon García, de La Equidad, en una disputa del balón. El árbitro Bismark Santiago en primera instancia dio continuidad al juego, pero luego fue alertado por el VAR. Revisó y sacó la roja, generando debate entre quienes creen que el jugador golpea por inercia en una jugada aparatosa y quienes creen que pudo evitar el choque y la manera como se lanzó, con las piernas hacia adelante.

Polémica expulsión en el juego Nacional vs. América de cuartos. Foto: Tomada de Win Sports+

Esta acción es comparada con las recientes expulsiones en los cuartos de final de Ewil Murillo, de Nacional, tras golpear al rival del América cuando su cuerpo caía tras un remate, y la de Rodrigo Ureña, del América, en el juego de ida, por una situación similar. También la de Kevin Velasco, del Cali, frente a Equidad.



Wilmer Barahona, exárbitro y actual analista arbitral, considera que no se puede interpretar como que ahora todo contacto debe ser objeto de posible expulsión.



“Decir que todo contacto violento es expulsión no es viable: hay que tener sentido común, saber que, por ejemplo, al patear ya se juega el pie y cuando cae puede ser en el contrario. Eso no es expulsión. En las expulsiones de Ureña y Murillo hay contactos, pero no hay fuerza excesiva. No es expulsión”, dice, pero aclara: “La jugada de Sambueza es diferente porque él mira dónde está el balón, que está cerca del contrario, y arriesga y se tira y pone los taches en la canilla. Eso es expulsión”.

La jugada de Sambueza es diferente porque él mira dónde está el balón, que está cerca del contrario, y arriesga y se tira y pone los taches en la canilla. Eso es expulsión

TWITTER

José Borda, analista arbitral de Caracol Radio, coincide con esa roja. “Es bien expulsado porque se fue con los taches de frente al rival y no hizo nada por evitar el contacto, sostuvo la pierna. Esas situaciones arriba del tobillo con fuerza excesiva son de expulsión”, dijo Borda en el programa Carrusel Caracol.

Pero no todos piensan igual, y por eso el debate está encendido. Rafael Sanabria, analista de ESPN, opinó en Twitter: “No es tarjeta roja la de Sambueza, de Santa Fe; es una acción aparatosa, pero nunca es para expulsar, los árbitros no entienden el juego, el de Equidad no estaba posicionado, los dos van al balón y lo demás es una simple consecuencia natural, sin efecto grave. Mal”, dijo.



El club cardenal evalúa protestar la expulsión de Sambueza ante el comité disciplinario. .

No es tarjeta roja la de Fabián Sambueza de @SantaFe es una acción aparatosa pero nunca es para expulsar, los árbitros no entienden el juego, el de @Equidadfutbol no estaba posicionado, los dos van al balón y lo demás es una simple consecuencia natural, sin efecto grave. Mal — RAFA SANABRIA (@rafasanabria13) December 6, 2020

El tema de las entradas está tipificado en el reglamento, y la comisión arbitral les insiste a los árbitros tener en cuenta aspectos como el punto de contacto, la velocidad e intensidad, la imprudencia, temeridad y fuerza excesiva. La Fifa da cada vez más desmenuzado todo para que los árbitros interpreten menos.

¿Fue o no fue penalti?

Acción contra Velásquez, protestada por Santa Fe. Foto: Tomada de Win Sports+

La otra discusión en el juego entre La Equidad y Santa Fe, y por contacto físico, fue por un golpe en la cara a Jhon Velásquez, que Santa Fe protestó como penalti. El árbitro, aunque llamado desde el VAR, decidió que la jugada no era ni expulsión ni penalti.



“Según he escuchado, el árbitro manifestó que el jugador estaba protegiendo la pelota, pero el brazo no va en el pecho, va a la cara. Para nosotros, sí hubo disciplina, pero para el rival, no”, dijo Harold Rivera, DT cardenal. El club también se quejó del gol de La Equidad, que en principio fue anulado por fuera de lugar y luego fue convalidado tras revisión en el VAR.



Borda le da la razón a Santa Fe en la jugada de Velasquez. “Era penalti y roja por el codazo. Si el VAR lo llamó, fue para eso. No fue coherente porque debió aplicar lo mismo que a Sambueza. No es una jugada gris de disputa, fue un claro contacto”, dijo.



