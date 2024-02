Ídolo de Nacional baja la caña a título de Millos: 'Festejaron como una Libertadores'

La rivalidad entre Millonarios y Atlético Nacional es histórica, son dos de los equipos más ganadores del Fútbol Profesional Colombiano y de los que mueven más público en los estadios del país.



Esa rivalidad futbolística aumentó el año pasado con la final de la Liga 2023-I. Un partido muy igualado, que se definió desde el manchón blanco del penalti y en el que Millonarios logró bordar en su escudo la estrella 16.

Imágenes del partido. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Los partidos del segundo semestre también fueron claves para que se agudizara la rivalidad. Nacional se cobró una especie de revancha al coronarse campeón de la Copa Colombia contra el 'embajador' en el Atanasio Girardot, también por la vía de los penaltis.

Pulla de Henríquez contra Millonarios

El exdefensor Alexis Henríquez es una palabra autorizada al hablar de la rivalidad con Millonarios, vistió los colores del equipo 'verdolaga' ocho temporadas, ganó cinco Ligas, cuatro Copas, una Superliga, una Recopa Sudamericana y una Copa Libertadores



El exjugador, uno de los más queridos por los hinchas de la institución antioqueña, habló de aquella final de Superliga que perdió contra Millonarios en el 2018 y le restó importante a aquel título.

Festejo de uno de los goles de Roberto Ovelar en la Superliga 2018 entre Nacional y Millonarios. Foto: Jaiver Nieto - Archivo EL TIEMPO

La Superliga no la celebra nadie, yo perdí la Superliga con Millonarios ¿Qué me va a doler perder a mí una Superliga? FACEBOOK

Después de 6 años de aquel juego Millonarios vs. Nacional, el excentral se refirió a la derrota y le bajó la caña a la copa que ganaron los 'embajadores' en territorio paisa.



“Dicen que Nacional viene ganando por la Superliga, la Superliga no la celebra nadie, yo perdí la Superliga con Millonarios ¿Qué me va a doler perder a mí una Superliga? Y se fueron celebrando de acá como si ganaran la Libertadores. Hay que ganar es la Liga o la Copa”, señaló en una entrevista con Un Break.



Además: Rigoberto Urán no se detiene: este es su nuevo y ambicioso emprendimiento



Y remarcó la importancia de ganar los clásicos en la Liga colombiana: "Si tú no le ganas a los equipos importantes para la hinchada, puedes ganar títulos pero la gente te lo va a cobrar. Te van a decir que no le ganaste ni a Millonarios, América o Medellín. Se dice porque yo lo viví. Podés quedar campeón hoy, pero luego jugás con América o Millonarios y no ganás, la gente te lo va a criticar".

🎙️ Alexis Henriquez en @Unbreakoficial: “Dicen que Nacional viene ganando por la Superliga. Eso no lo celebra nadie. Yo perdí con Millonarios, y qué me va a doler. Ellos se fueron celebrando como si fuera Libertadores. Hay que ganar es la Liga o la Copa” pic.twitter.com/qanPwUjQ0K — Julián Capera (@JulianCaperaB) February 22, 2024

DEPORTES

