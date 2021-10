Revelaciones de Jackson Martínez: los excesos de su vida

Jackson Martínez es otro. El exjugador de fútbol ahora ‘hace goles’ musicales y habla de su vida en el deporte y fuera de él.

Tiene una vida paralela a la que hizo en las canchas del mundo. Su faceta como cantante lo tiene en boca de todos, pues en los últimos días estrenó su más reciente sencillo llamado “Las 2 puertas”.



El exdelantero anotó 10 goles en 40 partidos con la Selección Colombia y jugó en el Medellín, Jaguares de México, Portimoenense, Porto y Atlético de Madrid, en los que dejó huella.



En una entrevista en el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, Martínez habló de un tema que pocos conocían y al que casi nunca se refirió: su vida privada, los excesos de joven.

Jackson Martínez y las malas compañías



“En mi caso, comencé a sentir que algunas amistades con las que yo iba de rumba a tomar trago... me rodearon de alcohol, cigarrillo y de muchas otras cosas también”, dijo.



Y agregó: “Yo tenía una vida de lujuria y gozo en los pecados, disfrutaba pecar porque no lo veía así, lo veía normal como todo el mundo lo hace (...) Tú no vas a ver a Dios como tu todo hasta que sea lo único que tengas, por eso tomé la decisión de enfocarme en él.



Jackson Martínez se retiró el siete de diciembre del 2020 y está dedicado a su familia y a la música religiosa.



