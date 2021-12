En espera de que se defina el segundo finalista del fútbol colombiano, que disputará con el Deportivo Cali la segunda estrella del año, ya se confirmaron los clasificados a los torneos internacionales para el 2022.



(Le puede interesar: Tolima, en ruta para revalidar su título: sus claves)

Cupos a la Libertadores

A la Copa Libertadores irán el próximo año el Deportes Tolima, Millonarios, Deportivo Cali y Atlético Nacional. Solo falta que se confirme el orden.



Por ahora, se sabe que Tolima, campeón del primer semestre, es Colombia 1 en el torneo internacional de clubes, y Nacional, campeón de la Copa Colombia, es Colombia 4.



(Lea además: Kun Agüero, entre lágrimas, le dijo adiós al fútbol en Barcelona)





Los otros dos cupos dependen de la final del fútbol colombiano. Lo importante de este ordenamiento es definir qué equipo va a la fase de grupos (los campeones) o a la fase previa.



Si Cali es campeón, se mete en fase de grupos. Lo mismo para Millonarios, en caso de clasificar a la final y ganarla.



Pero se puede presentar el caso de que Tolima vuelva a ser campeón en el segundo semestre. Si eso ocurre, el cupo de Colombia 2 lo obtendrá el mejor de la reclasificación, y Colombia 3, el siguiente en esa tabla.

Cupos a la Sudamericana

En cuanto a la Copa Sudamericana, los cupos confirmados son los de Junior, América de Cali, La Equidad y el Independiente Medellín.



(Lea también: James y su molestia en Catar: no le sirve Internet...)



En el tema de la disputa de la Superliga, Nacional ya no la puede jugar. Si el campeón es Cali, la Superliga serà Tolima vs. Cali.



Si el campeón es Tolima, otra vez, la Superliga es Tolima-Millonarios. Y si el campeón es Millos, la superliga también es Tolima-Millos



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Falcao se unió a los mensajes de despedida a Agüero



-Así fue el mejor gol de la carrera del 'Kun' Agüero



-Diego Alonso es el nuevo técnico de la Selección Uruguay