Los hechos ocurridos en los últimos días con las barras de los equipos en Colombia ha sido punto clave para que en Bogotá se tomen medidas.

Las autoridades de la capital del país implementon nuevas medidas a partir del partido de este domingo, Millonarios vs. Santa Fe.

Decisiones

La idea es individualizar a los violentos que causen actos vandálicos al interior y por fuera de los estadios.



- Imposición de multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes



- Prohibición de acudir a escenarios deportivos por un periodo entre seis (6) meses a tres (3) años, para la persona que, dentro de un espectáculo deportivo, estadio, cancha o tribuna, cometa cualquiera de las siguientes conductas:



1. Pretenda ingresar, o esté en posesión o tenencia de cualquier tipo de arma de fuego, arma blanca, o cualquier tipo de estupefacientes.



2. Promueva o cause violencia contra miembros de la fuerza pública.



3. Invada el terreno de juego.



4. No atienda las recomendaciones de los cuerpos de logística en lo que tiene que ver con la ubicación y tránsito de lugares no autorizados para el público.



5. Incite o cometa acto de agresión física o verbal sobre otra persona, así como daños a la infraestructura deportiva pública.

