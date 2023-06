El primer torneo del año del fútbol colombiano busca a sus dos primeros finalistas y este fin de semana se llevará a cabo la sexta jornada de los cuadrangulares semifinales.



La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los juegos de vuelta.

Los jueces



Millonarios FC vs. Independiente Medellín

Central: CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: JOHN LEÓN – CALDAS

Asistente Nro. 2: YEISON VÁSQUEZ – CALDAS

Cuarto Árbitro: STEVEN CAMARGO – BOGOTÁ

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO



América de Cali vs. Boyacá Chicó FC

Central: JOHN OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: MARIO TARACHE – CASANARE

Cuarto Árbitro: LUIS DELGADO – VALLE

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: WILMAR NAVARRO – SANTANDER



Águilas Doradas vs. Alianza Petrolera

Central: JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: JOHN GALLEGO – CALDAS

Asistente Nro. 2: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: DAVID ESPINOSA – ANTIOQUIA

VAR: KEINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ



Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUÍZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: JUAN C. GARCÍA – ANTIOQUIA

VAR: HEIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: LUIS TRUJILLO – VALLE