La euforia de Alberto Gamero tras ganar el clásico

Pocas veces se ha visto tan eufórico a Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, como cuando Jáder Valencia anotó el gol del triunfo en el clásico 302 contra Santa Fe. El equipo logró la clasificación con dos tantos en tiempo de reposición. Gamero no ocultó su felicidad tras romper una racha de nueve derbis sin ganar.

La dedicatoria. "Quiero dedicarles este triunfo a todas las personas que están en las UCI que son hinchas de Millonarios y del fútbol. Desafortunadamente, tengo muchos amigos ahí".



El balance. "Me gustó la intensidad y las ganas que hubo, tanto de Santa Fe como de Millonarios, ninguno de los dos querían perder este clásico, ellos querían mantener su invicto y nosotros queríamos clasificar. Hubo tantas cosas en este clásico que ahora la mente la tengo en esta felicidad de ganar este clásico, pero los errores que cometimos, no los tengo acá enseguida, pero cometimos muchos errores. Me gustó la jerarquía, las ganas: cuando empatamos el partido decía que el punto nos sirve, pero los veía a ellos pensando en que siguiéramos de largo".



Los cambios. "El partido estaba controlado. Tanto Santa Fe como nosotros no tuvimos las opciones claras, era más fricción en la mita de la cancha, pero nosotros tratamos de buscarlo más porque lo necesitábamos, encontramos a un Santa Fe bien parado. El penalti fue complicado: hay cosas que no vemos, pero si las ve el VAR hay que aceptarlas. Ese fue un momento duro, en el momento en que nos lo hicieron. Cuando hicimos los cambios, o entran mal o entran bien. tuvimos la tranquilidad cuando salió Uribe porque tenía una molestia: Márquez entró bien, tuvo presencia. Cuando meto a Ruiz la intención era que Silva generara más fútbol por dentro, sabiendo que íbamos a tener menos marca. Después veo que Ruiz no está tan claro por la izquierda, entonces meto a Mojica y mando a Ruiz a la derecha, y lo de Vega era un cansancio, García entra bien y cumplió".



¿Hará rotación contra Cali? "Creo que nosotros ya estando clasificados debemos buscar los tres puntos contra Cali, queremos ser cabeza, vamos a intentarlo. Hay algunos jugadores que vienen con una seguidilla de partidos, veremos si se pueden recuperar bien, pero queremos darle tránsito al equipo. Contra Cali nos va a servir para mirar unas cosas que quiero ver hace rato".



Por fin le ganó a un grande este año. "A mí siempre me dicen que digo lo mismo en la rueda de prensa, pero lo repito: con los equipos grandes, Millonarios se infla: hicimos cosas buenas en Cali contra América. Contra Nacional jugamos bien 80 minutos. Junior nos hace el segundo gol pero estábamos atacando. El equipo contra los grandes se porta bien, los jugadores jóvenes poco a poco muestran la jerarquía. Le ganamos a un buen rival, por algo tenían tantas fechas sin perder, nos vamos felices porque logramos ganarle a Santa Fe y segundo, porque logramos la clasificación".



Las lecciones para el futuro. "Mañana el sol sale otra vez, con esta victoria y con cualquier resultado. Hoy disfrutamos esta victoria, para nosotros, para la hinchada, para que la familia disfrute, pero mañana nos levantamos y el martes nuevamente a entrenar. Viene un camino bonito, para ser campeones nos faltan siete partidos, vamos a jugarlo lo mejor que podamos y llegar a lo que todos queremos".



¿Ganó un partido en tres minutos? "Perdí dos en diez minutos, hoy (domingo) lo gané en tres: ese es el fútbol, por eso el fútbol es tan bello. Hoy lo ganamos en tres minutos, los anteriores los perdimos en 7, 8 minutos. Le ganamos a un equipo grande, como también lo hemos perdido nosotros.



