Este viernes, nuevo pulso entre jugadores y dirigentes

El nuevo intento de conciliación entre la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, con la mediación de José Noé Ríos, representante de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos de la OIT (Cetcoit), en la sede del Ministerio del Trabajo, tiene, de entrada, una nueva piedra en el zapato. La reunión está programada para este viernes a las 10 a. m.

Sin embargo, esa cita no tendrá presencia oficial de la Dimayor. Jorge Enrique Vélez, presidente de la entidad, anunció, tras la asamblea de clubes realizada durante dos días en Bogotá, que no solo no fue autorizado para asistir, sino que habrá una reforma de estatutos que le prohibirá inmiscuirse en asuntos de orden laboral. “Yo lo único que sé es que no estoy autorizado a ir, y las decisiones que tomen otros no me corresponden”, declaró Vélez a los medios.



Cabe recordar que Acolfut-pro levantó la orden de cese de actividades, que estaba programada para este domingo, con el argumento de que con eso mostraban su voluntad de diálogo, a la espera de lo que ocurriera en la nueva reunión de mediación. En la primera, el pasado 22 de octubre, los dirigentes se excusaron.



Al cierre de esta edición no se había confirmado la presencia de Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, en esa reunión. EL TIEMPO conoció que varios dirigentes de equipos estarían presentes en esa citación, pero actuando a nombre de sus respectivos clubes y no como representantes de la entidad que rige el fútbol profesional.



Ya la ministra del Trabajo, Alicia Arango, se había referido al conflicto: “Los derechos de los futbolistas se respetan. Habrá cosas en el pliego que hay que respetar, otras que no son necesariamente obligatorias y hacen parte de un proceso de negociación”, aseguró.



DEPORTES