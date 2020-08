Este lunes, clave para saber la fecha del regreso del fútbol local

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, señaló que este lunes se conocerá la fecha en la que arrancará el fútbol colombiano.

Se sabe que el día más aproximado de la reanudación del campeonato sería el 19 de septiembre.



“A más tardar el 19 de septiembre regresaría la liga en Colombia. Una opción es jugar zonales, no es la ideal, pero está. Queremos terminar el campeonato como estaba”, dijo el directivo a Caracol Radio.



Y agregó: “Es probable que comience la Copa Libertadores y no hay comenzado la liga en Colombia. Sí o sí, los equipos tienen que empezar a entrenar esta semana de manera colectiva”.



Jaramillo precisó que en primera instancia se pensó en realizar una concentración de todos los equipos, pero ya con las pruebas PCR en el tema de bioseguridad para conocer el estado de salud de las escuadras colombianas por el nuevo coronavirus, si hay positivos hay que aislar al jugador y no a todo el equipo.



El directivo se aseguró que lo ideal es que “ruede el balón”, pero no hay que dejar de lado otros temas.



“El foco está en cómo rueda el balón nuevamente, pero sin dejar de lado temas como el de la televisión. En manos de los alcaldes estará la decisión de que el fútbol regrese. Los equipos están preparados para eso”, precisó.



“Tenemos que ir de la mano con el Gobierno para cumplir con las exigencias del protocolo. No queremos comenzar y que haya un contagio masivo en el campeonato”, dijo.



