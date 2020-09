¿Quién es Jersson González, el héroe en la victoria de Santa Fe?

Se llama Jersson González, es bogotano, de 19 años y tuvo este sábado su debut soñado con Santa Fe al anotar el gol de la victoria contra el Pereira, 1-2, en la novena fecha de la Liga.

González esperaba su oportunidad y en el segundo tiempo, al minuto 66, el DT Rivera se la dio para que reemplazara a Luis Manuel Seijas. Entró a la cancha y no decepcionó. Anotó con un buen cabezazo, metiéndose entre los defensores rivales.



Se trata de un atacante nacido en la cantera del club cardenal. Estuvo en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20 y desde 2019 está en la nómina de Harold Rivera.



A comienzo de año fue incluido en el equipo para el torneo ESPN. Y recientemente fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 del DT Arturo Reyes, que se prepara para afrontar el torneo Suramericano del 2021.



"Para todo futbolista esto es una felicidad enorme, más que es el debut, un debut soñado como dicen todos. Le agradezco a mi familia porque por ellos hago esto", dijo el delantero luego del partido en Pereira.



González ya cumplió su primer sueño, debutar con la camiseta albiroja y anotar para darle la victoria al equipo.



"Algo muy lindo, primero agradecer a Dios, al profe, que desde el primer momento me dio la confianza y me dio impulso. Sabía que iba a ser un gran partido y Dios me regaló ese lindo gol", agregó González.





