¿Ilusión en Millonarios?: Así está el panorama para contratar a Gamero

Cada vez más suena Alberto Gamero para ser el nuevo entrenador de Millonarios, en remplazo del saliente Jorge Luis Pinto. La eliminación del Deportes Tolima en los cuadrangulares de la Liga colombiana aceleraría este proceso.

EL TIEMPO confirmó con contactos de Millonarios que las conversaciones por contratar a Alberto Gamero, para que sea su nuevo entrenador, ya se han hecho. Han sido de manera directa con actual estratega del Tolima. Es el técnico que quieren, es el que están buscando.



(Le puede interesar: ¿Gamero será el nuevo técnico de Millonarios?: Esto dijo el entrenador).

No hay ningún tipo de condicionamiento para que cambie de empresario. Se estaba a la espera de que se resolviera el tema para ser muy respetuosos con Deportes Tolima y con el mismo Gamero.



El último contacto fue antes del partido en el que Tolima empató 2-2 con el Junior y no pudo clasificar a la final de la Liga colombiana.



Quedaron de hablar después del partido. Ahora, la pelota quedó en el campo de Alberto Gamero para saber si devuelve la llamada a Millonarios.



No es la primera vez en la que Millonarios se interesó por Gamero. En una oportunidad estaba lista su llegada al equipo bogotano, pero el mismo entrenador dijo que no, como el año pasado también rechazó al Cali.



En caso de que las cosas con Gamero no se puedan dar, Millonarios ha tenido conversaciones con otros técnicos de manera discreta para que Gamero no sienta que lo están presionado.



Ha hablado con el venezolano Rafael Dudamel, quien hoy en día es el seleccionador del equipo de su país. Además han tenido contacto de manera discreta con Luis Fernando Suárez. También se ha mirado el caso de Máyer Candelo.



DEPORTES