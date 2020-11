Sigue la fiesta: así quedaron las semifinales de la Liga

Quedaron definidas las semifinales del fútbol colombiano, que están programadas para arrancar el próximo fin de semana.

El sábado, América goleó a Nacional 0-3 en Medellín y se clasificó de manera contundente. El equipo escarlata está en ascenso y tiene jugadores en gran nivel, como Vergara y Adrián Ramos.



Su rival será el Junior, que derrotó en Bogotá al Deportes Tolima, 0-1, con gol de Miguel Borja, de penalti, sobre el final del juego. Así que se reeditará la última final, disputada en diciembre del 2019.

Adrián ramos celebra contra Nacional. Foto: Dimayor

Por su parte, Santa Fe logró su pase a la semifinal luego de superar al Deportivo Pasto 2-0 en Bogotá, este domingo, luego de haber perdido 1-0 en la ida.



Los goles cardenales fueron anotados por el volante Jhon Velasquez, gran figura del partido.



Lo que sigue para Santa Fe será otro duro reto, ante el siempre difícil Equidad, que el sábado eliminó al Deportivo Cali, al derrotarlo 0-1 y tras empatar en el juego de ida 1-1.



“El rival que se viene (La Equidad) es difícil y complicado y se clasificó con méritos. Es bueno evitar los viajes por el ritmo que venimos teniendo”., dijo el DT Hárold Rivera, de Santa Fe.

Matías Mier celebra el gol del triunfo de La Equidad. Foto: Dimayor

La serie comenzará en el estadio de Techo y terminará en El Campin. La ventaja para ambos es que no tendrán que hacer viajes.



LIGA BETPLAY DIMAYOR 2020

SEMIFINALES



PARTIDOS DE IDA

• La Equidad vs Independiente Santa Fe

• América de Cali vs Junior FC



PARTIDOS DE VUELTA

• Independiente Santa Fe vs La Equidad

• Junior FC vs América de Cali





