Estas fueron las decisiones claves de la Asamblea de la Dimayor

Este jueves se dio por finalizada la Asamblea de la Dimayor, en la que el organismo tomó decisiones claves de lo que será el fútbol colombiano para el próximo año. VAR, Liga femenina, Superliga y la disputa que se tiene con Acolfutpro y los futbolistas fueron los temas centrales.

Esto dijo Jorge Enrique Vélez de cada aspecto:

VAR. El VAR ya está en pleno funcionamiento, se capacitaron 29 árbitros principales. El compromiso de la Federación es un gran tema de capacitación el próximo año. El VAR estará la final de este año. Tendrá dos partidos por semestre para 2020, esperamos que para 2022 sea completo.



Liga femenina. Nos comprometemos en Liga femenina si conseguimos patrocinadores para que sea una Liga extraordinaria como ha sido, que gozamos todos y que tuvo todo el criterio técnico. Los 36 presidentes dijeron que están listos, pero es una empresa privada y si no hay ‘esto’ tampoco está lo otro. Si hay patrocinadores se jugará con los 36 equipos, si no, será igual al de este año.



Punto invisible. No hay punto invisible y seguimos con esa decisión, todo por la reclasificación. El mejor punto que pueden obtener los equipos es ser constantes todo el año y sumar para estar arriba en la reclasificación, que da cupo a torneo internacional.



Reunión con Acolfutpro. No he sido autorizado por los equipos para ir a la reunión con Acolfutpro y Ministerio de Trabajo. Al presidente se lo prohíbe asistir a este tipo de eventos, con un estatuto de Dimayor que se firmó. Yo no estoy autorizado a ir. No tengo autorización de ir a temas laborales de equipos, eso no es función de Dimayor.



