Un nuevo escándalo sacude el fútbol bogotano, cuando varios jugadores denunciaron al entrenador y representante legal de un club de la ciudad, quien les pedía fotos o videos desnudos a cambio de una suma de dinero.

En el momento en que ocurrieron los hechos, muchos de los futbolistas eran menores de edad. “A mi hijo le dejó una maleta lista, un viaje que nunca llegó, un contrato que nunca llegó y que se autenticó por notaria”, dijo la mamá de una de las víctimas a Citynoticias.

Al menos una docena de jugadores fueron víctimas de estafa y acoso sexual de parte del representante legal del club deportivo. “Mi hijo no ha querido hablar, entró en una depresión impresionante, está mal, lleva cuatro años psicológicamente enfermo, porque en realidad, es un sujeto que les daña la vida a los jóvenes”, relató la madre de otro de los futbolistas.

"A mi hijo le dejó una maleta lista, un viaje que nunca llegó, un contrato que nunca llegó y que se autenticó por notaria".

El hombre les decía que les iba a buscar oportunidades en Europa, Estados Unidos y México, pero que debían pagar previamente los derechos de transferencia deportiva y otros gastos como el pasaporte y la visa.



Todos entregaron dineros. Los pagos fueron entre 2 y 13 millones de pesos, de acuerdo al jugador, pero el entrenador nunca les respondió.



“Cuando ya estaba todo listo, el 6 de noviembre de 2022 me dice que a Alejandro le devolvieron un documento en el que tiene que justificar solvencia económica. Yo decía que por qué, si supuestamente le iban a pagar un sueldo de 800 dólares”, señaló la mamá de una de la victimas.

Así era el acoso del entrenador hacia los jugadores



El entrenador les elogiaba no solamente su parte futbolística, sino también su parte física. “A mí me hizo una propuesta, de que cada vez que fuera a la casa fuera a quedarme con él me iba a dar 500 mil pesos. Que me los daba allá o me los transfería”, dijo uno de los futbolistas afectados.



Esos halagos daban pie para un acoso sexual, teniendo en cuenta el poder jerárquico que tenía sobre los muchachos. “Entraba al camerino, entraba a las duchas cuanto no tenía nada que hacer ahí. Aparte de eso, por chat, después de los partidos, los entrenamientos, nos pedía fotos en calzoncillos, que porque él manejaba una agencia de modelaje”, expresó otro de los jugadores.

"Entraba al camerino, entraba a las duchas cuanto no tenía nada que hacer ahí. Aparte de eso, por chat, después de los partidos, los entrenamientos, nos pedía fotos en calzoncillos".

La condición inicial que les ponía el supuesto agresor era que sus compañeros no podían enterarse del proceso, porque eran contratos exclusivos y pocos tenían la posibilidad de obtenerlos.



“Les solicitaba fotos, que les decía que dónde estaban, que les tenía regalos, cosas así, me imagino que tratando de generar un espacio intimo”, declaró otra de las víctimas.



Cuando los jóvenes y sus familias preguntaban por el dinero la respuesta era agresiva: aseguraba que por bajo rendimiento se dañaba el negocio.



REDACCIÓN CITYNOTICIAS

