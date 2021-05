¿Habrá semifinales en Bogotá? Alcaldesa fue contundente

Millonarios y La Equidad, clasificados a las semifinales de la LIga, están expectantes sobre dónde podrá disputar sus partidos de estas instancias, debido a la alerta roja hospitalaria en Bogotá.

(Le puede interesar: Meluk le cuenta... (El ‘paro nacional’ del fútbol))



Millonarios jugará contra junior, empezando en Barranquilla, probablemente este sábado. La Equidad espera rival entre Tolima y Deportivo Cali.



Este lunes la alcaldesa Claudia López fue consultada sobre las restricciones para los escenarios de la capital, y su respuesta fue contundente.



"El fútbol estaba y sigue suspendido. No tenemos capacidad para la vida, pues menos para fútbol", dijo la alcaldesa.

Además, fue consultada sobre la Copa América, que está programada para mediados de año en Colombia. "La Copa América no la organizo yo. No puedo suspender un torneo que yo no hago. Cualquier utilización de un escenarios para un evento de fútbol está suspendido en Bogotá desde hace dos semanas y sigue suspendido", agregó.





DEPORTES

Lo invitamos a leer además

-Fin a los rumores: Édinson Cavani definió su futuro cercano



-Las lesiones siguen ensañadas con Radamel Falcao García



-Egan superó los obstáculos en la tercera etapa del Giro