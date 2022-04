Después de los hechos de violencia que se presentaron en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta entre hinchas del Unión Magdalena y el Junior en los que murió un aficionado, varias han sido las críticas por el estado del escenario deportivo.

La comisión accidental ingresó al estadio de la capital del Magdalena a inspeccionar el estado del mismo, luego de los últimos acontecimientos.



Le puede interesar: (Freddy Rincón: el emotivo mensaje de agradecimiento nacional en su tumba)

Muy abandonado



Los conceptos son claros y el más importante es que las tribunas no están debidamente divididas, tampoco hay protecciones.



De igual manera, se estableció que la gramilla está alta, no tiene ningún mantenimiento adecuado. Las rejillas de desagüe no cumplen con lo establecido.



Por otra parte, en el interior, la humedad ha afectado la estructura y el fango se ha apoderado de gran parte de las partes bajas de las tribunas.



El estado de los baños es “deprimente”, los sanitarios no funcionan. La visita se produjo a las 4 de la tarde y en ese instante no había servicio de energía.



El técnico del Junior, Juan Cruz Real, criticó el mal estado de los camerinos. La cancha mala, los vestidores donde llegamos, con olor a orines, impresentable y sin agua. Si queremos mejorar el fútbol de Colombia, esto no es posible, entonces qué puedo hablar del juego. Estoy dolido porque hablamos de querer mejorar, soy extranjero, pero me considero colombiano y la verdad que pasar por esto, duele”, indicó el técnico.

Facebook Twitter Linkedin

Destrozos en el estadio Sierra Nevada Foto: Anderson Freite



La comisión corroboró lo que el estratega advirtió y confirmó el mal estado de los camerinos. No hay una estructura buena, los olores no son buenos y los desagües no existen. Los registros tienen fugas y eso daña la estructura del escenario.



No hay una buena señalización, tampoco las puertas cuentan con la seguridad mínima, solo tiene un candado. En la estructura hay pozos y el agua está estancada, lo que genera malos olores.



Los baños púbicos no se escapan al deterioro y a la falta de mantenimiento. Hay fallas estructurales, las paredes tienen fisuras y los sanitarios y los lavamanos no funcionan normalmente.



En el video del recorrido se evidencia el abandono del estadio, la falta de aseo y mantenimiento del escenario.



La señalización es pésima, los alrededores de la gramilla no tienen divisiones y ninguna de las personas encargadas del estadio no responden.



Es claro que la visita de los concejales pone en evidencia que el escenario está muy deteriorado, a pesar de que se entregó para los Juegos Bolivarianos del 2017.



Le puede interesar: (Murió hincha de Unión Magdalena tras graves desmanes en partido vs. Junior)





Deportes