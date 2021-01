Más problemas: otro estadio sin autorización para el inicio de la liga

El arranque del fútbol colombiano en su temporada 2021 sigue teniendo inconvenientes, debido a la situación que vive el país a causa del segundo pico de la pandmeia del covid-19.

Luego de las negativas de la capital para prestar los estadios El Campín y Techo durante la emergencia roja en Bogotá, así como Tunja. Ahora se suma la plaza de Neiva, donde el estadio Plazas Alcid no será prestado para el partido entre Tolima y Once Caldas.



"No es cierto que se haya prestado el estadio Guillermo Plazas Alcid para el partido del próximo lunes del Deportes Tolima ante Once Caldas, por la primera fecha de la Liga Betplay. Ni siquiera ha llegado una solicitud formal, ni de la Dimayor ni de ningún club", dijo en su cuenta de Twitter el alcalde Gorky Muñoz.



Agregó: "No entendemos por qué se anuncia un compromiso, sin tener los permisos necesarios.Estamos en Neiva en un momento de la pandemia, donde la realización de eventos públicos o privados, pueden generar riesgo de contagios. Y no seremos inferiores a esa responsabilidad".



Por lo tanto, negó la posibilidad de que el partido, ya programado, se juegue en esa ciudad.

No es cierto que se haya prestado el estadio Guillermo Plazas Alcid para el partido del próximo lunes del Deportes Tolima ante Once Caldas, por la primera fecha de la Liga Betplay. Ni siquiera ha llegado una solicitud formal, ni de la Dimayor ni de ningún club. — Gorky Muñoz Calderón (@GorkyMunozC) January 15, 2021

Tolima no puede jugar en Ibagué por problemas operativos en el escenario, producto de un hurto en el cableado de energía.



Por su parte, Millonarios arrancará la Liga de local en Manizales, luego de que Tunja le negará la posibilidad de jugar allí contra Envigado.



