Roberto Meléndez, nombre que marca a un estadio y al fútbol barranquillero

Desde 1989, el estadio Metropolitano Roberto Meléndez se ganó el derecho de ser la casa de la Selección Colombia. En ese escenario, el equipo obtuvo cinco clasificaciones a la Copa Mundial de la Fifa y ahora está de nuevo listo para recibir público, este jueves, cuando los dirigidos por Reinaldo Rueda reciban a Chile, en la eliminatoria para Catar 2022.

El nombre está grabado en la memoria de los hinchas de la Selección, pero muchos no saben la historia de quién es el personaje al que se le hizo homenaje en el estadio más grande del país, con capacidad para 46.692 espectadores.



Roberto 'Flaco' Meléndez es uno de los símbolos del Junior de Barranquilla y fue uno de los jugadores más importantes de los primeros años del fútbol colombiano.



Nacido el 31 de marzo de 1912 en la capital del Atlántico, comenzó a jugar en el colegio Biffi y en las selecciones departamentales antes de llegar al entonces llamado Juventud Junior. En 1939 viajó a Cuba para vincularse al Club Centro Gallego , hecho que lo ubica como el primer jugador colombiano en vincularse al fútbol extranjero.



Se destacaba en el campo de juego por su función ofensiva donde siempre que tenía un espacio sabía como aprovechar el balón con el fin de acercarse al marco rival.

Roberto 'Flaco' Meléndez fue una de las grandes figuras en los primeros años del Junior. Foto: Archivo EL TIEMPO

Tenía una visión del campo envidiable y su poder en el disparo con pierna derecha dejaba a los arqueros con las ganas de cumplir su trabajo.



A su regreso de Cuba en 1947 se vincula al Junior como entrenador. Al año siguiente se corona subcampeón con el equipo barranquillero en el marco del primer torneo profesional en Colombia.



Meléndez no alcanzó a jugar en el fútbol profesional. Sin embargo, tuvo una marca de goles muy difícil de igualar. De acuerdo con el historiador Chelo De Castro C., en 17 años de actividad tras un balón de fútbol, Roberto Meléndez sobrepasó la barrera de los 500 goles.



"Sobre el número de goles que marqué, no sabría responder. Creo que don Chelo De Castro exagera un poco con esa cifra. En ese tiempo no se llevaban estadísticas. El único registro que recuerdo que se llevaba en la liga fue en el año 1932, cuando fui champion goleador con 37 anotaciones en 16 partidos. Yo calculo que en mi carrera anoté unos trescientos y pico de goles. Si me preguntan de cuánto es el pico, diría que de cuarenta y pico", declaró Meléndez en su momento a la revista Pasión Caribe.



El nombre del estadio fue sugerido por el maestro Chelo De Castro C. El escenario comenzó a construirse en 1980 y fue inaugurado el 11 de mayo de 1986, con un partido entre Junior y la Selección de Uruguay, que se preparaba para el Mundial de México.



Solo hasta el 17 de marzo de 1991 se acogió la idea de De Castro y se le dio el nombre oficial que ahora lleva el escenario, inmortalizado en una placa en su fachada. La decisión fue anunciada en un decreto firmado por el alcalde de la época, Miguel Bolívar Acuña.



Meléndez murió el 20 de mayo de 2000 y al día siguiente, Junior recibía a Real Cartagena. Los hinchas pidieron que pudiera estar por última vez en el estadio fue despedido con pañuelos blancos.



A mediados del año pasado, la familia del 'Flaco' mostró su preocupación por una idea de la administración municipal de darle un nombre comercial al estadio. Sin embargo, el asunto, hasta ahora, no ha prosperado. Roberto Meléndez vive para siempre en la casa de la Selección.



