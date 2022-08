Cansada de la ‘censura’ de Instagram a sus publicaciones, la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez entuteló a la red social en Colombia, y el proceso ya se encuentra en la Corte Constitucional, tribunal que deberá sentar una decisión.

La artista colombiana pide a las autoridades judiciales que se obligue a Instagram a validar su contenido, ya que, como ella, a varias actrices porno la red social les elimina sus cuentas si notan que publican algún contenido que pueda tener connotaciones sexuales explícitas, algo en lo que es bastante estricto el grupo 'Meta'.



A la espera del fallo judicial, ha vuelto a cobrar relevancia pública un video de Esperanza Gómez explicando por qué no ha ido a la finca de Faustino 'Tino' Asprilla y más detalles de su relación con el fútbol colombiano.



(Le recomendamos: La valiente jugadora transgénero que rompe barreras en el deporte colombiano).

'He tenido ofertas para estar con futbolistas'

Facebook Twitter Linkedin

La modelo se cansó de que se le cerraran las cuentas. Foto: Instagram: @soyesperanzagomez

“A mí me llamó una persona que trabajaba en la radio, que él le ayudaba a conseguir chicas al Tino y él me invitó más de dos veces a la finca de Tino, donde estaban haciendo fiestas”, aseguró Gómez en una entrevista reseñada por el diario 'El Universal'.



“Nunca he sido de ir a ese tipo de fiestas. No porque no me pareciera atractivo el Tino, sino que creo que a veces que lo cogen a uno en situaciones que no es la correcta. Si un día me lo hubiese topado en un hotel, por ejemplo, donde yo estaba al mismo tiempo y hubiéramos hablado, y me hubiera dicho que me invitaba a su habitación, hubiera ido, nos tomamos un par de tragos y a lo mejor me hubiese acostado con él, pero siento que no era la situación”, explicó Gómez en diálogo con 'Supertrending'.



“He tenido ofertas para estar con futbolistas, pero no me he acostado todavía con ninguno", concluyó Gómez en dicha entrevista.

Más noticias

EL TIEMPO

*Con información de Cáustica