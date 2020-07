El incierto futuro de Jesurún y cabezas de la Federación

El futuro de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hoy es incierto, tras la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de multarlo con 304 millones de pesos y de sancionar también al resto del comité ejecutivo de la entidad cuando se firmó el contrato de la boletería de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018.

El problema va más allá de la decisión de la SIC: el asunto aún está pendiente en la Fiscalía. Fuentes de esa entidad consultadas por EL TIEMPO dicen que allí están evaluando el documento de la SIC para encontrar elementos que permitan abrir una investigación.



Ya están en proceso judicial Elías José Yamhure Daccarett y Medardo Alberto Romero Riveros, socios de la firma Ticketya (la que finalmente llevó a cabo el proceso de reventa). A ellos les imputaron cargos de “agiotaje agravado y corrupción privada, y en calidad de autor punible de concierto para delinquir, y en calidad de coautores de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”. En ese proceso también estaba el expresidente del Real Cartagena Rodrigo de Jesús Cano, pero al morir cesó la investigación en su contra.



Sin embargo, Pablo Felipe Robledo, quien era el superintendente de Industria y Comercio cuando la Fiscalía comenzó la investigación, en agosto de 2017, sabía del caso. “Desde el primer momento, todo lo que la SIC ha tenido se lo ha entregado a la Fiscalía, y la Fiscalía ha ido a la SIC por copias del expediente. Hay investigaciones, ya con imputación de cargos, a Iván Arce y César Carreño, de Ticket Shop; otra a los de Ticketya, y otra contra los directivos de la FCF por un supuesto soborno para la adjudicación del contrato de operación de boletería”, le explicó Robledo a EL TIEMPO.

Un testimonio clave es el de Luis Bedoya, presidente de la FCF cuando se firmó el contrato y hoy a la espera de sentencia en Estados Unidos por el ‘Fifagate’. La Fiscalía ha intentado obtenerlo a través de la justicia norteamericana, sin éxito.

Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

El tema va más allá de la asociación para la reventa, que fue el motivo de la sanción de la SIC y lo que generó un trino de Ramón J. Jesurún, hijo del presidente de la Federación, quien calificó al país de “atrasado”. “Somos un país taaan atrasado que la reventa de boletas es un delito, cuando en países desarrollados es absolutamente legal y fuente de ingreso para muchos estudiantes, por ejemplo”, escribió el hijo del dirigente. Horas después borró la publicación.



Lo grave del asunto es la posible existencia de sobornos para la adjudicación del contrato, como lo dijo uno de los dirigentes sancionados por la SIC, el entonces vocal del comité ejecutivo y luego presidente de la Dimayor Jorge Fernando Perdomo.



“Un día llegó Rodrigo Rendón a mi oficina y dijo que estaban interesados en renovar el contrato. Yo les dije que había que surtir los trámites legales, y él me dijo que querían una renovación automática y que había una plata para mí”, le explicó Perdomo a EL TIEMPO. “Él me dice que les entregó mil millones de pesos a fulano, fulano y fulano. Después de asesorarme, presentamos las denuncias, cuando aún estaba en la presidencia de la Dimayor”, agregó.

Otros hechos que despertaron sospechas fueron, primero, el propio informe de auditoría de la FCF: “La administración de la Federación Colombiana de Fútbol, en toda la vigencia del contrato, no realizó ningún tipo de seguimiento, operación de control o solicitó informes correspondientes a la empresa encargada de la comercialización de la boletería”, dice el reporte de la firma Alliott Colombia Buhols.

Boletas de la Selección Colombia en juegos anteriores. Foto: Jaime Moreno/EL TIEMPO

Y el otro es un detalle en la oferta presentada por Ticket Shop, la firma que ganó el contrato, que aparece en el fallo de la SIC y que reveló Red+ Noticias: como esta firma tenía información privilegiada para obtener el contrato, se le informó que debía aumentar la oferta. Y ahí hubo dos irregularidades: la primera, que no entregaron la oferta en medio magnético y, la segunda, que en el texto aparecen dos valores: uno en letras, por 37.000 millones de pesos, y otro en números, por 40.000 millones.

Las consecuencias

Toda esta situación ha tenido un cruce de acciones legales, como la contrademanda contra Perdomo en la Fiscalía por falsa denuncia, la queja que puso la Federación ante el Consejo Superior de la Judicatura contra Robledo; el actual superintendente, Andrés Barreto González, y el superintendente delegado que llevó a cabo la investigación, Juan Pablo Herrera.



Robledo calificó esta última acción como un acto para dilatar el tema. “El Consejo Superior de la Judicatura no puede investigar a los superintendentes en ejercicio de funciones de policía administrativa, de inspección, vigilancia y control. Investiga acciones de magistrados. Eso es un chiste. No falta sino que nos denuncien ante el Invima”, dijo.



Pero la Federación Colombiana de Fútbol también presentó una acción de tutela. “A lo largo del procedimiento a instancia de la SIC, la FCF ha evidenciado múltiples y graves anomalías, particularmente la ausencia de pruebas en su contra o de sus miembros”, dijo la entidad en un comunicado. EL TIEMPO intentó hablar con Jesurún, pero a través de la oficina de prensa dijo que no se va a referir al tema por ahora. Y, además, en redes sociales rueda un video en el que se cuestionan las pruebas de la SIC y se intenta exonerar de responsabilidad a la FCF.



La ley del deporte y sus decretos reglamentarios establecen que en las funciones de vigilancia y control pueden solicitar la suspensión o el retiro de los miembros de organismos deportivos “cuando se establezca la violación grave de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que los rigen”. Y ya el ministro de esa rama, Ernesto Lucena, sugirió que lo mejor era que Jesurún se apartara del cargo. “Yo creo que no sé si una renuncia, pero para defenderse hay que dar un paso al costado, y si hay un resultado positivo, pues volver al cargo. Pero eso va en el interior de cada persona”, dijo Lucena a Blu Radio.



El fútbol profesional está a la espera. “Esa sanción económica a la FCF es grave. Esperemos que la defensa de Ramón pueda mostrar su inocencia en la apelación que hizo ante otras instancias”, le dijo a EL TIEMPO el máximo accionista del América, Tulio Gómez.

Asimismo hay expectativa en la Difútbol, pues sus tres representantes en el comité ejecutivo (Álvaro González Alzate, Elkin Arce y Claudio Cogollo) también fueron multados.



“Es muy complicado el momento. Se debería oxigenar las directivas. Así es imposible tener credibilidad. Claro que va a tener consecuencias políticas entre los miembros de la Difútbol en la Federación. Todos deberían dar un paso al costado, le dijo a EL TIEMPO un presidente de Liga que pidió no ser identificado.



