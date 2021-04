Escándalo en el fútbol colombiano por culpa de un brote de covid-19

La utilización de jugadores contagiados de covid-19 por parte del Deportivo Pereira en el triunfo clave en la lucha por no descender, el martes pasado contra el DIM (1-0), desató un escándalo de proporciones aún no calculadas en la Liga, que en solo dos jornadas debe definir los clasificados a los cuartos de final y al equipo que perderá la categoría.

La versión del club es que los resultados de los exámenes realizados antes de ese juego solo les llegaron 40 minutos después de haber empezado dicho encuentro.



Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, advirtió que el tema está en investigación y que es de extrema gravedad.



“El caso ya está en investigación por parte de una veeduría y está claro en esta situación, que es compleja y de gravedad, tenemos que tomar decisiones justas con cabeza fría. Tenemos un momento difícil porque ya sabemos que hay jugadores en esta situación que alinearon en ese partido”, le dijo Jaramillo a EL TIEMPO. "La posibilidad de aplazar los juegos está abierta", agregó.



Puntos decisivos

La situación hizo que el DIM, equipo que pelea por ingresar a las llaves de octavos de final, presentara una demanda para obtener en el escritorio los puntos del partido contra el Pereira. Boyacá Chicó, el otro involucrado en la lucha por no descender, exigió que le quiten los puntos a su rival en esa pelea.



“Sobre ese tema, pues, la situación no es tan así. Eso no es tan claro a la luz de las normas y reglamentos, pero, obviamente, será materia de seria investigación y estudio de los estamentos competentes. La pérdida de esos puntos no puedo afirmarla”, agregó el directivo.



Existe una posibilidad de una violación de los protocolos de bioseguridad establecidos por la pandemia. “La primera responsabilidad es de los cuerpos médicos de los clubes y de los clubes para que los futbolistas puedan jugar. Y si está investigando con total seriedad la responsabilidad en un caso tan delicado como este”. El dirigente añadió: “Tengo que partir del principio de que se obró de buena fe para saber qué es lo que exactamente sucedió”.



