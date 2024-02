Escándalo por apostadores en el fútbol colombiano: nuevas denuncias

No es nuevo en el fútbol colombiano que se hable de investigaciones a árbitros y jugadores cuando se toca el tema de las apuestas ilegales en los partidos. Ya se conoce una nueva denuncia.

Este viernes, el periodista Carlos Antonio Vélez hizo la denuncia en su programa de Antena 2 de RCN en el que aseguró que se está investigando el proceder de varios jugadores y árbitros en dos compromisos de la liga colombiana que disputó el equipo Patriotas de Boyacá.

Lo que se sabe

“Un grupo de apostadores llamó a un jugador para que ayudara a modificar el resultado de un partido y convenciera a otros de sus compañeros de que ayudara”, dijo Vélez.

Y agregó: “Son dos partidos inicialmente los que están en investigación. Hay un árbitro cambiado y la invitación a otro jugador para que se tirada en el área para que le sancionaran un penalti”.



De igual manera, se conoció que por el momento hay cinco jugadores citados a declarar y uno está separado de los entrenamientos de Patriotas.

Lo que dice Dimayor

EL TIEMPO consultó con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien fue cauto al comentar los hechos de las apuestas ilegales.



“No puedo dar mayor información porque hay una investigación en curso. Cualquier cosas que se diga sobre el tema puede contaminar la investigación. Evidentemente, es un tema que se tiene que manejar desde la Fiscalía porque es la entidad que tiene las herramientas de la investigación con las cuales no cuenta la justicia deportiva”, dijo Jaramillo.



Consultado sobre la denuncia, César Guzmán, presidente de Patriotas, señaló que el club pidió a la Federación Colombiana de Fútbol los audios del VAR de los dos juegos de los que ellos tienen sospechas, pero no se los entregaron.

“Lo de las apuestas es una amenaza real en el deporte mundial, en todas las disciplinas. Precisamente, se trabaja en el país para mantener sistemas de alerta y alarma para que cuando se detecten situaciones irregulares se puedan denunciar y evitar desde un comienzo”, agregó Jaramillo.

Otras denuncias

El mayo del 2023 estalló un escándalo por un supuesto amaño de partidos, en el que serían protagonistas jugadores de Boca Juniors de Cali, equipo que juega en el torneo de ascenso.



Alejandro Guerrero, técnico de Boca, hizo la denuncia en la rueda de prensa posterior al partido que perdió este sábado contra Deportes Quindío (1-2), resultado que dejó al club caleño en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

"Hay situaciones que se han presentado este semestre, es destapar todo. Ha llegado un comunicado a los directivos por parte de la Dimayor y de la Federación manifestando que hay situaciones que se han presentado desde el año 2018. Qué se viene presentando, que se han amañado los partidos. En esa carta anuncian que vienen a investigar todo el cuerpo directivo, el cuerpo técnico y los jugadores”, dijo Guerrero, quien está a cargo del equipo desde diciembre de ese año, cuando aún jugaba como Universitario de Popayán.



Guerrero se mostró decepcionado por lo sucedido y se desligó de los supuestos amaños. “Creo que uno puede ser el técnico más malo del mundo, pero la situaciuón del amaño de partidos ya no lo pdodemos controlar como directores técnicos. No me estoy inventando nada, se pueden comunicar con el presidente del equipo, Alexander Otero Polanco: él les puede manifestar lo mismo, que son cosas extrafutbolísticas y que han jugado en contra del cuerpo técnico y en este caso mías”, señaló.

“Puedo ser el peor técnico del mundo, porque no tengfo la capacidad técnico-táctica para resolver partidos, pero no puedo controlar lo que se vio evidente de parte de algunos jugadores”, agregó el entrenador.

El último castigado por arreglo de partidos en Colombia

El último antecedente de una sanción por amaño de partidos en el fútbol colombiano fue en 2017, cuando Francisco Javier Navas, entonces jugador del Deportes Quindío, fue suspendido por dos años.

Boca Juniors de Cali completó este sábado 13 partidos sin ganar en el torneo de ascenso. Desde que comenzó a jugar en la B, a mediados de 2019, con la ficha que tenía Universitario de Popayán, nunca clasificó a cuadrangulares.

