Nacional perdió la final del primero torneo del año con Millonarios en los tiros penaltis, pero el club antioqueño generó polémica que en las redes sociales se ha subido de tono.



A 10 minutos del final del partido y cuando el local había empatado el juego, comenzaron a notarse ciertos comportamientos extraños entre el DT, Paulo Autuori y los jugadores.

El DT estalló



Fue evidente que futbolistas como Dorlan Pabón y Danovis Banguero, entre otros, se acercaron al DT para darle indicaciones, Jefferson Duque iba a salir y los jugadores le impidieron el cambio.



Pero lo más fuerte ocurrió en los minutos finales. Iba a ingresar Jarlan Barrera con Jhon Duque para que aportaran en la definición por penaltis, otra vez se le acercaron a Autuori para decirle que no fuera a sacar a Sebastián Gómez.



El momento fue polémica, hasta el mismo técnico se vio de mal genio y gesticuló. ¿Quién da las órdenes en Nacional?

El momento en el que Jhon Duque y Jarlan Barrera, listos para entrar, hablan con Yerson Candelo, que se tapa la boca, y luego ambos discuten con Autuori y frenan el cambio. ¿Estrategia para quemar tiempo o falta de autoridad? #Video @AlfonsoH pic.twitter.com/b0IRRO1Wfs — Javier Contreras 🎙 (@jcontrerasa) June 25, 2023



“Esta confusión tiene que preguntársela a otras personas, no fue mía porque estaba claro qué íbamos a hacer. No puedo hablar porque no soy el responsable”, dijo el técnico.



Y agregó: “No sé qué pasó, yo no puedo hablar. No hay nada sucio en eso y no me gusta oír eso. Que hubo un error grave, no sé decir quién, pero mío no fue. La idea de quién iba a salir ya estaba clara y anotada. El tema es para otros y no puedo permitir eso. Conmigo no fue”.

