El juego entre Águilas Doradas y Nacional fue difícil, accidentado y debatido. El equipo verde de Antioquia se impuso por la mínima con gol de Dorlan Pabón, pero lo extradeportivo tuvo más repercusiones.

Paulo Autuori estuvo involucrado en un incidente con un recogebolas, quien luego del final del juego hizo una denuncia pública, aquejando una agresión por parte del DT.

La declaración



Además, el estratega no se presentó a la rueda de prensa como manifestación en contra del arbitraje en el Estadio Alberto Grisales.



"No reacciono, soy respetuoso porque es un mayor de edad. Mi intención, repito, era agilizar el juego… Soy un simple recogebolas, él es un DT profesional… me aruñó y me tiró de la camisa", dijo el recogebolas de Águilas Doradas en una entrevista con Semana.