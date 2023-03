El fútbol colombiano y sus multiversos… (Meluk le cuenta)

Están todos en todas partes y al mismo tiempo. No es ficción. No es locura. No es exageración ni humor grotesco, aunque muchas veces es un chiste que se cuenta solo. Es la realidad múltiple y paralela del fútbol colombiano, increíble, pero cierta.



Hay un árbitro muy malo, perverso, un villano en este mundo. Su nombre es Juan Pablo Alba. En plata blanca, es un desconocido en la realidad del fútbol colombiano. Bueno, en este plano de la Liga.

Árbitro en Equidad vs. Unión. Foto: Win Sports

El sábado, sin embargo, en el partido entre La Equidad y Unión Magdalena, fue un juez de otro mundo, de uno absurdo en el que con sus dedos largos como salchichas baratas saco una, dos, tres, cuatro, cinco y seis tarjetas rojas. Pésimo. Un mamarracho. Una comiquita.



Pero resulta que en un multiverso de nuestro fútbol, en un mundo paralelo, este Alba manilargo sí es muy conocido por ser el abogado de corbata y portafolio que defiende como en una pelea de karatecas a Ímer Lemuel Machado, el jefe de la Comisión Técnica Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. Alba es el abogado personal de Machado. El chiste se cuenta solo.



Alba representa a Machado en la contrademanda por injuria y calumnia contra Hárold Perilla, el exárbitro que interpuso una acción legal en la Fiscalía y la Fifa porque considera que fue retirado del panel por no aceptar propuestas sexuales...

Todo el fútbol nuestro se mueve entre universos paralelos. Oigan esta historia que pasé en esta ‘realidad-real’ que vivimos. El viernes pasado, en la papelería del barrio a la que voy siempre, estaba empacando un regalo de cumpleaños para mi amigo y compadre Jaime Andrés Castilla. Una señora, quizás de unos 60 años, me reconoció y me puso charla. Me dijo que se llamaba Sonia y que era hincha de Millonarios : “Voy a mandar una petición a la Fifa para que cambie el reglamento del fútbol. No es posible que solo ganen los que hacen goles y no los que juegan como Millos”, me dijo en una frase de otro universo imposible.

Millonarios lamenta su eliminación en la Copa Libertadores. Foto: Yuri Edmundo. Efe

Ella se metió en el portal cuántico de los genios del sobreanálisis, idólatras de directores técnicos: ningún análisis se puede hacer en el fútbol sin pasar por el resultado, ni los más recontratácticos o superestratégicos.

Y como la señora Sonia, el profesor Jorge Luis Pinto, técnico del Cali que perdió ahora con el Pasto, afirma en la realidad paralela de los entrenadores: “Fue un buen partido en todo tópico de nosotros. Controlamos el partido, Cali corrió como nunca lo había visto correr en la altura... Los descuidos hay que tenerlos presentes”. ¡Perdieron 2-1! Es la ‘realidad real’ que se ve en las tablas del descenso.

Junior, como otro ejemplo, vive en el universo que lo proclama campeón de chequera por sus grandes contrataciones, pero que en este mundo hoy es de los últimos de la Liga.

Junior vs. Santa Fe. Foto: FOTOS JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

El fútbol colombiano vive en el plano cósmico de periodistas, críticos y exfutbolistas que se creen analistas y gritan que a Millonarios “le quedó chicha la Liga” y, pues, ni pudo vencer al Pereira, que sí salió campeón. ¡La irrealidad mediática!



Y todos en todas partes, y al mismo tiempo, gritan un universo paralelo de grandeza futbolística jamás tenida, de calidad superior deseada, de exigencia de título mundial. ¡Las historias de ciencia ficción están llenas de interacciones creativas entre realidades alternativas! Por eso ganan premios como los Óscar.



Pero, en la ‘realidad real’ sin dedos de salchicha, el fútbol colombiano es como un negocio de una familia que tiene problemas entre la madre, el padre, el abuelo y la hija, y que debe responder a exigencias ordinarias como los impuestos... ¡O, si no, pregúntenle a la SIC!





Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@Meluklecuenta

