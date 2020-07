Estos fueron los equipos con mayor rating en TV cerrada en 2019

En medio de la disputa de poder en la Dimayor, que tendrá un nuevo pulso este viernes, cuando se realice una nueva asamblea de clubes, está el tema de la repartición de dineros de los contratos de transmisión televisiva.

Hoy, esa repartición se hace en partes iguales entre todos los equipos, así: el 90 por ciento entre los 25 equipos clase A y el 10 por ciento restante entre los 11 clase B. Ya existen dos propuestas para modificar este factor.



El grupo de los ‘grandes’ ha venido peleando por cambiar esto e incluso la semana pasada, en una reunión, se planteó la posibilidad de jugar una liga nueva sin la presencia de los clubes opositores.



Uno de los factores que se tendrían en cuenta es la audiencia que marcan los equipos en las transmisiones de televisión.



EL TIEMPO conoció, de manera extraoficial, pero de fuentes absolutamente confiables, los datos correspondientes al año 2019, teniendo en cuenta únicamente las transmisiones por televisión cerrada. Cabe anotar que este año ya no hay señal abierta y que además se puso en marcha el canal premium.



En enero del año pasado, EL TIEMPO publicó los equipos con mayor audiencia promedio de los cuatro torneos disputados entre el 2017 y 2018 en la televisión cerrada.



La información a la que tuvo acceso EL TIEMPO no precisa los datos numéricos para poder establecer las dimensiones de la audiencia de cada equipo y las diferencias entre ellos, ya que, según explicó una fuente, se pueden generar tendencias negativas en el mercado de la publicidad y en algunas decisiones propias de la Dimayor.



Se entrega promediado, además, porque, torneo a torneo, las mediciones cambiar por los resultados deportivos.



En esta última medición promedio le entregaron a EL TIEMPO los diez primeros lugares. En enero del 2019 la información suministrada fue de los ocho primeros equipos.



Equipos con mayores audiencia promedio de TV cerrada en el 2019:



1. Nacional

2. América

3. Junior

4. Millonarios

5. Medellín

6. Cali

7. Santa Fe

8. Tolima

9. Unión Magdalena

10. Cúcuta



Equipos con mayor audiencia promedio en T cerrada en 2017-2018



1. Nacional

2. Millonarios

3. Junior

4. Santa Fe

5. Independiente Medellín

6. Deportivo Cali

7. América

8. Once Caldas



