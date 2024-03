'Con Dimayor vamos a ver adelantos sobre las apuestas ilegales': patrocinador de Liga

Las denuncias sobre posibles arreglos en la primera división del fútbol colombiano por apuestas ilegales sacudieron el ambiente de la Liga hace algunas semanas, razon por la cual algunos jugadores de Patriotas de Boyacá estarían siendo objeto de investigación.



La Dimayor y el presidente del equipo Patriotas, César Guzmán, confirmaron que avanza una investigación sobre al menos cinco jugadores por supuestos arreglos de resultados en partidos en los que participó ese equipo, y que las pesquisas también incluirían, al menos, a un árbitro.



Para hablar sobre este tema, Germán Segura, el gerente de Betplay (la casa de apuestas que patrocina el fútbol profesional colombiano), concedió una entrevista en EL TIEMPO y respondió sobre el ambiente enrarecido tras las denuncias de posibles intentos de amaño de partidos por parte de supuestos apostadores ilegales.



Además, aclaró el tema de los sistemas de alertas que emplea y por las críticas que hace un sector de la afición que no entiende cómo un operador legal y autorizado de apuestas patrocina los torneos de fútbol en el país.

Investigación de partidos

Representamos a las casas legales de Colombia, somos más de 15 casas legales donde hacemos las cosas debidamente. Por medio de Coljuegos debemos cumplir muchas normas, los controles son muy fuertes. Eso muy malo para nosotros por lo que invertimos como para que haya una duda de lo que hacemos.

Señalamientos de los dirigentes

Nosotros tenemos un contrato de patrocinio con Dimayor y tenemos unos activos. Pagamos un derecho por tener una camiseta o una valla, pero no tenemos ninguna otra vinculación con el desarrollo del campeonato, haya se hace todo de manera interna y no tenemos nada que ver con el desarrollo del torneo.



No estamos contentos con lo que está pasando y sobre esos señalamientos como si estuvieran que ver con eso. Si mañana alguien se pone de acuerdo para que hayan cinco tiros de esquina y todos se van a apostar a Betplay, el que paga es la casa de apuestas y los primeros damnificados cuando hay algún tipo de amaño es la casa de apuestas. Por eso el interés de nosotros de participar y ayudar para controlar estas cosas

Sistemas de alerta en los partidos señalados

Sobre las apuestas legales que vigilamos no hubo (alertas), tenemos sistemas de alerta más precisos. En automático no deja apostar, las bloquean, se pueden anular ciertos tipos de apuestas, pero las que no podemos controlar son las ilegales o a ciertas casas de apuestas ilegales que prestan sus software, esto no lo podemos controlar.



Hemos verificado algunos temas que han pasado, la hemos transmitido a la Dimayor, pero acá un tema complicado y es el tema probatorio, cuando vas más allá a veces decides no desgastarte y no dar esa oferta, pero se vuelve incómodo en el fútbol colombiano, la idea es que tenga la oferta de apuestas dentro de la categoría. Aquellos temas que no son probatorios, preferimos quitar estas ofertas.



Lo que más hemos visto son algunas dudas, sin poder ser concluyentes, es en la B, lo más importante es que nosotros estamos tranquilos, porque cuando sale una alerta de los árbitros o los jugadores, en nuestras apuestas no ha pasado nada y ahí me remito y digo, si está pasando no es con nosotros.

Trabajo con la Fiscalía

Sobre esos partidos (algunos denunciados a raíz del club Boca Juniors de Cali) no tenemos nada raro, son eventos con niveles muy bajos de apuestas y no hubo volatilidad. Lo que se movió es muy bajo para levantar alguna sospecha.

¿Qué decir a los señalamientos que dicen que el campeonato está tomado por las apuestas?

Hace 20 años hay apuestas legales. Este tipo de comportamientos (extraños) no es algo nuevo y se ha venido dando a nivel mundial desde hace muchos años, este tema no se lo pueden atribuir a las casas de apuestas. Hay que saber identificar qué gana una casa de apuestas cuando hay ciertos tipos de marcadores o cosas, viendo que hay partidos o apuestas poco relevantes.



Nosotros, en ligas a nivel mundial, el fútbol representa el 60 por ciento de apuestas deportivas. Cuando vamos al fútbol colombiano bajamos al cinco por ciento o seis por cientos de las apuestas. Es algo pequeño, pero significativo. Lo importante de la transparencia no es solo acá sino a nivel mundial.



Hay desconocimiento de figuras públicas que hablan y no saben que la casa de apuestas es la principal damnificada cuando hay un amaño porque paga el dinero. Cuando existen las apuestas ilegales, los perjudicados son los apostadores legales.



Podemos repasar la historia y ningún equipo de Betplay ha ganado (Santa Fe, Equidad, Once Caldas, Tolima, Pasto, Jaguares y casi todos los equipos de la B). Que nos digan en qué momento por fuera del patrocinio, participamos en las decisiones del fútbol, no sabemos ni cómo se maneja. Hay cosas como que no sabemos cómo se hace como el tema arbitral.

Relación entre casas de apuestas y el deporte

El tema del juego hay que verlo por qué lo están prohibiendo (en Italia o Inglaterra) y se ha dado por el juego responsable en diferentes países. Eso parte más de una regulación responsable que se trabaja también desde el Congreso, pero también debemos combatir la ilegalidad.



Nosotros estamos regulados y nos preguntan qué ganamos cuando hay un lío decimos que mala reputación porque económicamente no solventa los problemas que pueden llegar a tener.

¿Cuánto reporta el fútbol colombiano en apuestas?

Depende de muchas cosas, podemos hablar de cinco mil y 30 mil millones de pesos de apuestas, dependiendo de la fecha, los partidos y demás. Lo mejor puede estar entre 20 mil o 22 mil millones y el retorno es del 90 % o 88 %. Nosotros nunca decimos que es un mal negocio. El promedio de apuesta que tenemos es de 1.500 pesos.

¿Va a tener una conversación con Dimayor?

La próxima semana nos vamos a reunir con el presidente de la Dimayor (Fernando Jaramillo) para que nos cuente qué está pasando con el tema de apuestas ilegales porque eso nos afecta el ecosistema en el fútbol y el ambiente. Vamos a ver si la Fiscalía ya tiene avances y resultados sobre algunas investigaciones hechas por Patriotas y las que se dieron el año pasado en la B.



DEPORTES