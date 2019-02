Erwin Carrillo, el goleador histórico de la B que está sin equipo

No es fácil encontrar estadísticas del torneo de ascenso en Colombia. Por eso, casi nadie había notado que Erwin Carrillo, un símbolo del Unión Magdalena, se había convertido en el máximo artillero de la B en toda la historia de la categoría, que comenzó en 1991. Y menos, ¡que el récord lo rompió hace casi tres años!

Durante mucho tiempo hizo carrera que Hugo Arrieta era el goleador histórico del ascenso colombiano. Y lo fue, marcó 106 tantos. Carrillo superó esa marca el 10 de abril de 2016, jugando para Real Cartagena. Luego volvió a su amado Unión, al que ayudó a volver a primera el año pasado.



Hoy, el 'Alpinito', a sus 36 años, todavía siente que tiene condiciones para seguir venciendo la portería rival y hacer más grande su registro personal de goles. A los 134 que lleva en la B hay que sumar 13 goles en la A, 8 en la Copa Colombia, 3 en el Melgar de Perú y 8 en el Malantán, de Malasia, a donde fue a parar en 2015.



Aunque hizo parte del grupo de jugadores que consiguió el ascenso del Unión, tuvo muy poca figuración, debido a una lesión que lo sacó de la cancha. Esa ausencia fue quizás la causa para que el técnico Harold Rivera decidiera no tenerlo dentro de sus planes.



Hoy, el goleador histórico de la B se encuentra sin equipo, a la espera de una buena propuesta que le permita continuar mostrando sus virtudes para anotar. "Mientras me sienta bien físicamente no dejaré de jugar", le dijo el delantero samario a EL TIEMPO. "Por ahora, comparto con mi familia, y hago un entrenamiento individual en gimnasio y en la parte futbolística con preparadores físicos amigos que tengo en el Unión Magdalena”, agregó.

.

El 'Alpinito' nació y creció en la Concepción I, y desde niño mostró que sería un gran jugador y con apenas 17 años debutó con el Unión en el fútbol de ascenso. Hizo parte de la Selección Colombia que fue tercera en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes, con Reinaldo Rueda como DT.



En ese torneo anotó dos goles muy importantes: uno, frente a Irlanda, en octavos de final, en el minuto 106: aún se aplicaba la regla del 'gol de oro', según la cual, si un equipo marcaba gol en el alargue, el partido se acababa. El otro, en el duelo por el tercer puesto, frente a Argentina, para un triunfo 2-1 que metió a Colombia, por primera y única vez, en un podio de un Mundial de la Fifa.

Erwin Carrillo, con la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de Emiratos Árabes, en 2003. Foto: AFP / Archivo EL TIEMPO

Carrillo ha jugado en equipos como Deportivo Cali, Once Caldas, Junior, Patriotas, Atlético Huila, Real Cartagena y Cúcuta Deportivo, pero sin duda donde más protagonismo consiguió, el que le ha dado la fama de goleador, es el Unión Magdalena, donde, a punta de goles se ganó el cariño de la afición y el respeto de sus adversarios.



Fue precisamente en el equipo de Santa Marta donde marcó la mayor cantidad: 75 de de sus 134 tantos en la B, con los que destronó a Hugo Arrieta. A esos hay que sumarle 33 con Patriotas de Boyacá, 7 con Real Cartagena y 19 con Cúcuta Deportivo. Además, tiene seis tripletas en el ascenso, tres con Patriotas y tres con el Unión. Nadie lo ha logrado en los últimos 12 años.

Con la camiseta de Patriotas, Erwin Carrillo celebra una tripleta a Academia, el 9 de mayo de 2009. Foto: Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

Erwin es hincha del Unión Magdalena y tiene un hombre clave en su carrera: "Siento un agradecimiento hacia muchos entrenadores de los que aprendí bastante, pero mi admiración y cariño especial le pertenecen a Eduardo Julián Retat, quien me dio la primera gran oportunidad que necesitaba para jugar en las divisiones mayores”, señaló.



Su disciplina, que lo ha caracterizado desde siempre, es la que lo hace sentirse seguro y confiado que este año 2019, volverá vestir la camiseta de un equipo ya sea en la A o la B, para aportar con sus goles a un título que haga más grande su historia como jugador profesional.



Roger Urieles

José Orlando Ascencio

Redacción de Deportes



Con el apoyo estadístico de Mario Enrique Agudelo