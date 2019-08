La defensa de Millonarios, el dolor de cabeza de Pinto

Los errores defensivos no dejan dormir tranquilo a Jorge Luis Pinto en Millonarios. Por situaciones específicas en defensa el equipo ha recibido goles insólitos que incuso, como pasó este miércoles contra Medellín, en la Copa Colombia, le cuestan resultados.

“Regalamos dos goles y eso no le puede pasar a un equipo competitivo como Millonarios", dijo al final del partido el técnico Jorge Luis Pinto.



Y su molestia no es para menos, sobre todo por el segundo gol, el que le cuesta la derrota.



En el primero, hay una grave error de marca. Cadavid se levanta solo y conecta de cabeza. Pero en el segundo hay una falla inaudita. El lateral Román juega atrás una pelota para el central Rambal, quien no sabe qué hacer con ella y prácticamente se la regala al delantero Germán Cano, quien no lo perdonó y anotó el gol del 2-1 al minuto 86.

Medellín vs. Millonarios Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

"En el fútbol uno no puede ser descuidado, los descuidos los cobra el fútbol. Hoy tuvimos un descuido que no se puede cometer y perdimos”, agregó Pinto al final del partido, con evidente molestia.

No es la primera vez. A Millos ya le pasó en este semestre en partido de Liga. Fue contra Bucaramanga. El equipo ganó ese partido 1-2 pero el central Balanta, refuerzo de Millos este semestre, regaló el gol local, el 1-1 parcial anotado por Yuber Asprilla.



Al término de ese partido el DT Pinto también se quejó de esos errores puntuales, aunque el equipo ganó.

Sin pareja fija

Millonarios padece la dificultad de no tener una pareja de centrales fija y consolidada. A los largo de la temporada ha variado varias veces sus hombres de el fondo, por lesiones, sanciones o sencillamente en la búsqueda de la mejor pareja.



En el partido debut que perdió 1-2 contra Envigado en El Campín, Pinto puso a Bréiner Paz y José Luis Moreno, uno de los nuevos.

Breiner Paz (4) intenta rematar al arco. Millonarios no tuvo un buen partido frente a Envigado. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Contra el Once Caldas, en la fecha 2 de la Liga, Millonarios ganó 1-0 y Pinto mantuvo a Bréiner Paz y le puso ocmo pareja a Alex Rambal, tras cumplir una fecha de suspensión.



En la fecha 3, contra el Bucaramanga, Pinto ratificó a Rambal y puso a debutar en el club a Deivy Balanta, protagonista del error del gol local.



Ya contra Jaguares, en la fecha 4, jugaron Paz y Rambal.

Acción del juego entre Millonarios y Jaguares en la fecha 4 de la Liga. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Y este miércoles en la derrota en la Copa Colombia contra Medellín, el turno fue para Rambal y Moreno. Siendo Rambal el gran perjudicado por el error de la derrota.



Millonarios ya no tiene a Matías de los santos, que se fue, ni a uno de sus últimos líderes de la zaga como era Andrés Cadavid. Tampoco tiene a Payares, quien sigue sin el alta médica. Así las cosas, la urgencia de Pinto es encontrar la pareja más confiable para no tener más dolores de cabeza defensivos.



