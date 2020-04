‘No tenemos dinero para el fútbol colombiano’: Lucena

El domingo pasado la Dimayor envió una carta al presidente de la República, Iván Duque, en la que le pidió ayuda y solicitó como gremio establecer políticas de salvamento que ayuden a sobrellevar las dificultades económicas que afrontan los clubes del rentado nacional, por la emergencia sanitaria que ha ocasionado la pandemia del coronavirus en el territorio nacional.

Sin embargo, dentro de los anuncios que hizo este martes el Gobierno y el ministro del Deporte, Ernesto Lucena no hubo una respuesta a la carta en la que exponían cinco puntos claves que ayudarían al mantenimiento del gremio durante este difícil momento, porque las pérdidas podrían ascender a los 80 mil millones de pesos.



Sin embargo, este miércoles Lucena, en diálogo con el Vbar, de Caracol Radio, respondió sobre esa carta y fue directo con las ayudas que pidió la Dimayor.



''No tenemos dinero para el FPC ni tampoco tendremos un trato especial, ahora hay que priorizar otros sectores'', aseguró el ministro y añadió: ''Al fútbol lo queremos, nos apasiona, hay que volverlo a movilizar, pero ahorita no''.



Y volvió a recalcar: "En este momento la prioridad del gobierno no es el fútbol, las prioridades son temas de impacto social. Me sorprendió que Dimayor recurriera directamente al Presidente (…). Recurrir a la Fifa es una alternativa para el fútbol colombiano".



