Otro llamado de atención del Ministro del Deporte a la Dimayor

Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, señaló que los directivos del fútbol colombiano no están unidos y que eso genera desconfianza.

"“Mientras haya división, no se genera confianza y si no hay confianza el Gobierno no ayuda”, señaló Lucena a Blu Radio.



El Ministro dejó, una vez más, clara la idea que tiene el Gobierno sobre la solicitud de los clubes de ayudas económicas en esta crisis por el coronavirus y la idea de reiniciar el torneo a puerta cerrada.



“El protocolo es bien elaborado, tiene medidas científicas y médicas, ellos (Dimayor) tienen que esperar el guiño del Gobierno Nacional. El presidente Iván Duque y yo hemos dicho que es imposible iniciar dado el momento en el que estamos del virus”, analizó el Ministro.



Y advirtió que una vez se levante la cuarentena el 11 de mayo se comenzará a pensarse en la empezará a pensarse en la viabilidad del torneo”.



