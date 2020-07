Mindeporte tiene en la mira a los directivos del fútbol

Ernesto Lucena, Ministro del Deporte, se pronunció sobre las multas que deben pagar los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, por la reventa de boletas de la eliminatorias al Mundial de Fútbol Rusia 2018.

“En este momento la Federación está ejerciendo su legítima defensa en el debido proceso, tiene la instancia de reposición ante la propia SIC, tiene la vía de la tutela y obviamente puede acudir ante los tribunales para sacar adelante su proceso si así lo creen”, dijo Lucena en la W Radio.



Y agregó: "Existen unas investigaciones en la Fiscalía, y en el caso de que estas den una imputación a estas personas, inmediatamente el Ministerio del Deporte sí podría tomar acciones y suspender a los miembros del comité ejecutivo”.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fue sancionada por irregularidades en la venta de entradas para las Eliminatorias de la Copa del Mundo de Rusia-2018, informaron este lunes autoridades de ese país sudamericano.

Entre los dirigentes involucrados está Ramón Jesurún, presidente de la Federación, Álvaro González, miembro del Comité Ejecutivo; Luis Bedoya, que responde por el escándalo del Fifa Gate, y lejandr Hernández, Claudio Cogollo, Elkin Arce, Andrés Tamayo, Rodrigo Cobo.



“Nosotros lo que estamos esperando es que estas decisiones se den y actuar conforme a la norma. Por ahora hay que esperar la evolución de los procesos en la Fiscalía y la notificación de la SIC”, precisó el Ministro.



Lucena indicó que de acuerdo a las instancias el Ministerio puede intervenir en el tema, así la Federación sea un ente privado.



"Ese caballito de batalla que han usado varias federaciones, no solo la de fútbol durante muchos años de que no pueden ser vigiladas no es tan cierto y en muchos casos ellas sí reciben recursos para el ciclo olímpico, así que ahí hay vigilancia y control directa por parte del Ministerio”, acotó.



