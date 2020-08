'El Gobierno será flexible con las fechas para el fútbol': Mindeporte

Ernesto Lucena, ministro de Deporte, aseguró este martes que el Gobierno Nacional será flexible con las fechas para el regreso del fútbol colombiano siempre y cuando los protocolos se sigan cumpliendo y dependiendo de la curva epidemiológica por el covid-19 en el país.

"Ya lo dije en la Comisión Séptima, hay que ser respetuoso de la Dimayor, que tiene su asamblea y está enviando los formados de torneos. Sobre esa base hay que tener en cuenta la curva epidemiológica y eso va a dar la guía de cómo se puede hacer y dónde, para no ir en contravía con los gobiernos locales y el Gobierno Nacional", dijo Lucena en declaraciones a 'El Alargue' de Caracol Radio.



El ministro destacó el avance de los protocolos en los clubes y los resultados parciales de contagios. "El ministerio ha estado vigilante de los protocolos. Hemos trabajado en equipo, bien, y hemos logrado que hechos los exámenes no hemos visto expansión en el contagio. Una sede como tal no podemos decir en este momento, esperamos que la Dimayor decida y sobre esa base comentaremos", agregó.



La Dimayor tiene como fecha posible para reanudar la Liga el 30 de agosto, pero primero debe cumplir con la fase 4 de entrenamientos colectivos, que aún no emiezan. Sobre esta fecha, Lucena comentó: "En la medida que vayamos recibiendo por parte de la Federación ese cumplimiento de protocolos, podríamos empezar a hablar con Minsalud para modificar las fechas. Ya estamos en agosto y con esas conversaciones para poder entrar a fases 4 y 5".



"Cumplidos los protocolos, ese es el termómetro para la fecha de inicio. El presidente (Duque) dijo que podría ser en septiembre. Hay que ser flexibles. Si se cumplen los requisitos, podríamos comenzar. El parte del Gobierno es que hay flexibilidad si hay cumplimiento de protocolos y lo han hecho bien".

Finalmente comentó que están atentos a la elección del nuevo presidente de la Dimayor para reunirse de inmediato con él. La elección será este jueves.



