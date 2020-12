¿Jugar la final con público? Respuesta clara del ministro del Deporte

Está cerca el final de la Liga colombiana, trastocada por la crisis de la pandemia del coronavirus. Independiente Santa Fe y América de Cali son los dos equipos que irán por todo para llevarse el título.



Pero no quieren estar solos. Por medio de la Dimayor, hicieron la solicitud de poder contar con un reducido grupo de aficionados en los estadios, que los acompañen y animen en estos dos encuentros cruciales.



Estas peticiones ya se habían hecho para los partidos de las semifinales, pero no tuvieron un final feliz, porque aún se encuentra el temor de contagios por la covid-19. Aún así, la solicitud de contar con público en las finales del 20 y 27 se hizo.



Ante este panorama, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, fue muy claro sobre esta posibilidad y entiende los riesgos que todavía se viven para que las personas vuelvan a los estadios.

"Final con público no es lo más adecuado. Nosotros como gobierno no estamos de acuerdo con esa solicitud", aseguró Lucena en entrevista con la FM.



Además, Lucena reconoció que esta iniciativa se debe trabajar y pensar en todos los protocolos. "Lo importante es empezar a trabajar desde ya, no es solo pedir el aforo sino cómo se va a hacer. En esta nueva fase lo que pedimos son los protocolos de asistencia al interior de los estadios".



