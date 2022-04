Uno de los temas que se discutieron el miércoles, durante una reunión informal de los clubes profesionales de la Dimayor, fue la preocupación de los equipos por el nivel del arbitraje en Colombia. En ese sentido, la mayoría de dirigentes le solicitaron a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), conocer los audios que se generan en el VAR, para que haya claridad en las decisiones que se están tomando y “mayor transparencia”.

Los presidentes y dueños de los equipos llegaron a esa charla, antes de la asamblea extraordinaria que autorizó la afiliación del Cúcuta, con la intención de cuestionar el nivel actual del arbitraje y la eficacia del VAR, que este año se implementó para todos los partidos de la Liga, en los dos campeonatos del año.

“La mayoría de quejas apuntaron a que faltaba claridad para comunicar las decisiones que se toman en el VAR. Varios clubes pidieron que se dieran a conocer los audios para mayor transparencia”, dijo un directivo consultado.



Otro dirigente aseguró que la idea es que los audios no solo sean de conocimiento de los clubes, “sino del público, tal como pasa en la propia Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)”, que sí revela los audios del VAR en las jugadas más controvertidas, e incluso con poco tiempo posterior a la disputa de cada partido.



Ante la propuesta, Jesurún dijo, según los consultados, que le parecía buena idea y que la llevaría a discusión a la FCF y a su comisión arbitral, pero sin comprometerse. Sin embargo, hay algunos dirigentes que piensan que esta idea, de ser aprobada, llevaría a un enjuiciamiento público al VAR y a los árbitros, lo que haría que el remedio fuera peor que la enfermedad. Otros dirigentes dijeron que los audios no deben ser públicos, pero sí de conocimiento interno.



El instructor técnico de la comisión arbitral, Imer Machado, manifestó, en una reciente capacitación con periodistas, que los audios no se hacen públicos, primero por el lenguaje de los árbitros, ya que muchas veces se usan términos coloquiales o groseros, y por otro, porque la instrucción desde la Fifa es que los audios no se revelen.

‘Poca receptividad’

Ante las quejas generales sobre el nivel del arbitraje, uno de los dirigentes dijo que hubo “poca receptividad de Jesurún”, quien, según dijo, les manifestó que en la FCF creen en el talento de los árbitros locales, y argumentó que se vienen haciendo capacitaciones para mejorar el nivel con instructores de la Fifa y la Conmebol.



El año pasado se invirtieron 250.000 dólares para capacitar a 65 árbitros VAR; este año comenzarán capacitaciones por tres meses con cerca de 300 árbitros de fútbol masculino, femenino y futsal, según datos entregados a este diario.



