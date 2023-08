El arranque del segundo semestre tiene a prácticamente todos los denominados ‘grandes’ en problemas en el fútbol colombiano. Mientras algunos sufren por falta de resultados, otros tienen que luchar contra un ambiente absolutamente tenso.

El mal arranque de los 'grandes'

Junior de Barranquilla. Foto: AGENCIA KRONOS

Tal vez el de los peores líos es el Junior de Barranquilla, cuya eliminación en la Copa Colombia y la pésima campaña en el arranque de la Liga ya le costó la cabeza a su técnico.



Pero hay otros que todavía no convencen. Como el Deportivo Cali, que había tenido un comienzo auspicioso, pero que ahora vuelve a tener pesadillas con la zona de descenso y el miércoles quedó afuera a manos de Santa Fe, otro que sigue en deuda con el fútbol.



“Es el mejor partido que le he visto al equipo en lo que he dirigido y duele perderlo como se perdió” fue el parte de tranquilidad de Jaime de la Pava, el técnico de un Cali que, al menos, tiene la tranquilidad de que está al día en la nómina hasta julio.



Santa Fe ha perdido puntos importantes en la Liga y, si bien avanzó en la Copa por la vía del desempate desde el punto blanco, el juego no les agrada a sus hinchas.

El técnico cardenal, Hubert Bodhert, dio a entender que la culpa de que su equipo todavía no haya engranado es de su antecesor, Harold Rivera.



“Nos faltan muchas cosas. Esto hace parte del proceso. No tengo la varita mágica. Salí de Alianza y encontré una estructura, acá no, yo no encontré un equipo con una idea”, declaró.



El actual campeón, Millonarios, todavía no arranca en la Liga, en la que se le perdió el gol. En la Copa logró ayer el paso a cuartos de final contra el Bucaramanga.



Atlético Nacional le ganó al América en Copa Colombia, y prolongó las dudas sobre la 'mechita'.



“Es normal que se sientan así cuando pierde. Me pone más triste a mí como entrenador y lógicamente a los jugadores. Corregiremos y nos toca evaluarlo, por supuesto que sí. Nos rematan cinco veces y nos hacen tres goles”, dijo González tras la derrota contra el Medellín.

