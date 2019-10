¿Cuándo se conocerá la decisión del TAS?

Mucha expectativa se ha generado para la última fecha del fútbol colombiano respecto a la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, que debe dar a conocer su fallo respecto a los conflictos que se generaron entre Tolima y Rionegro, y Envigado y América, por el caso del futbolista Rafael Carrascal, hoy jugador del cuadro escarlata.

Deportes Tolima acudió al TAS para reclamar los puntos del partido contra Rionegro, que los ganó en el escritorio porque el cuadro de Ibagué inscribió en planilla al jugador Rafael Carrascal, que ya había renunciado al club y estaba en América.



Si el TAS falla a favor del Tolima, afectaría la tabla de posiciones de la Liga, en la que el equipo no se ha clasificado, y la tabla del descenso, en la que Rionegro quedaría en problemas de perder esos puntos.



Sin embargo, hay incertidumbre frente a la fecha en la que se conocerá el fallo. Existe la versión de que esta será el próximo 3 de noviembre, es decir, antes del comienzo de los cuadrangulares, programados para el 9 y 10 del mismo mes. Pero esta versión no sería tan real. Pero todo indica que no será así y que el proceso tardará más tiempo, entre otras cosas porque Tolima no ha hecho el pago que se requiere para adelantar este trámite.



El club Rionegro emitió un comunicado en el que asegura que el 3 de noviembre no saldrá dicho fallo. "El trámite solicitado por el Deportes Tolima es una simple consulta que nada tiene que ver con el proceso de fondo", dice el club, que agrega que confía en que el TAS ratificará que los puntos son para el cuadro antioqueño, tal como lo decidió la Comisión Disciplinaria del campeonato.



El otro caso es el de Envigado, que a diferencia de Tolima, ya canceló el dinero correspondiente para que se adelante este proceso en el TAS, según confirmó a 'Caracol Radio' el presidente del equipo, Ramiro Ruiz, quien asegura que este viernes se conocerá el fallo de la demanda contra el América de Cali.



Expertos consultados por EL TIEMPO aseguran que estos procesos suelen ser más demorados y que no necesariamente por pagar, como lo hizo el Envigado, se van a resolver en tres días. "Los casos que más rápido se resuelven son unos 15 días después de la audiencia, que es más o menos seis meses después de la apelación".



Si este fallo sale el viernes, ya dependerá a quién favorece. Si es al América,no habría novedad. Pero si es a Envigado, entraría en el tema Santa Fe, que en su momento también interpuso un requerimiento por la misma situación, en el partido contra los escarlatas.



DEPORTES