Así responden los equipos al anuncio del Gobierno sobre el fútbol

Los clubes del fútbol colombiano recibieron este domingo la noticia de parte del presidente de Colombia, Iván Duque, quien dijo que después del 27 de abril, fecha prevista para el final de la cuarentena nacional, no volverá el fútbol.

"Nosotros no podemos esperar que después del 27 vamos al estadio. No vamos a volver a fútbol después del 27, no eventos de más de 50 personas ni de 20. Esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra", dijo Duque a Noticias Caracol.



Frente a este anuncio, los clubes colombianos se han ido manifestando y han respaldado las directrices del gobierno.



Los 13 clubes opositores a la presidencia de Jorge Enqieue Vélez en la Dimayor, firmaron una carta pública en la que manifestaron su apoyo a la medida.



"Nos acogemos a las directrices dictadas por el Gobierno Nacional en cuanto a que una vez terminada la cuarentena obligatoria, el día 27 de abril, no se podrá jugar en los estadios. Por tal razón esperamos la evolución del covid-19 en el país y las nuevas instrucciones de la Presidencia".

🖋️ Comunicado con referencia a las directrices dictadas por el Gobierno Nacional. pic.twitter.com/gGGUNXae8F — Independiente Santa Fe (@SantaFe) April 13, 2020





Los clubes firmantes son Cortuluá, Llaneros, Huila, Rionegro Águilas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta, Santa Fe, Tigres y Equidad, Envigado, Orsomarso y Fortaleza.



Otros equipos, que hacen parte del bloque que respalda la presidencia de Vélez, también han manifestado su apoyo al gobierno. Equipos como Medellín, América y Once Caldas emitieron comunicados en los que aclaran que la reunión que tuvieorn el pasado sábado era justamente para buscar cómo afrontar esta crisis por el coronavirus.

Les compartimos el siguiente comunicado pic.twitter.com/6fqUAE10Js — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) April 13, 2020

