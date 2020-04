La salida financiera a la que le apuestan los equipos en Colombia

Los presidentes de los equipos del fútbol colombiano tuvieron una nueva reunión este lunes, en la que se tomaron las primeras decisiones de fondo para encarar la crisis financiera que tienen por el coronavirus.

Los equipos aprobaron buscar créditos comprometiendo ingresos futuros de TV. Este fue el esquema que propuso el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, en días pasados, y que requirió ser explicado en profundidad por algunos expertos para despejar todas las dudas de los equipos.

(Lea también: Este es el protocolo que entregó la Dimayor para que vuelva el fútbol)





Uno de ellos fue un asesor acercado por el máximo accionista del Deportes Tolima, Gabriel Camargo. Según cuentan algunos dirigentes, trabajarán de la mano para sacar adelante esta alternativa. "La fórmula es que una fiducia estructura el fondo y busca los recursos con un banco", explicó un consultado.



"Es decir, nos vamos a gastar el dinero que no hemos recibido", agregó.



Sin embargo, no fue una decisión en consenso. 22 equipos del fútbol colombiano aprobaron seguir con este sistema de fiducia. Según otro consultado, esto se debe a que no todos los equipos necesitan de esos recursos, esto dependiendo, por ejemplo, de los salarios que pagan.



Además, los equipos discutieron el tema del protocolo entregado al Ministerio del Deporte para la reactivación del fútbol. Están a la espera de la respuesta del Gobierno,



Los dirigentes se volverán a reunir este miércoles en la tarde para seguir con su agenda de posibles soluciones a la crisis.



