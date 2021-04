En el nombre del fútbol y de la religión: equipos ‘santos’

Para muchos, el fútbol es una religión. Y hasta cierto parecido tienen. Incluso, el escritor uruguayo Eduardo Galeano hacía un símil entre ambas: “¿En qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales”, escribió en su libro El fútbol a sol y sombra.

Antiguamente, antes de que la televisión repartiera la programación en tres, cuatro o cinco días, el ritual de cada domingo por la tarde era ir a romperse el alma gritando por su equipo. Era sagrado.



Le puede interesar: (Un Millonarios sin luces no pudo en casa contra Tolima)



Y a propósito de cosas sagradas, la Semana Santa vuelve a dar la opción de hablar de aquellos clubes con nombres relacionados con la religión, o que, incluso, tienen participación activa en ella.



El más famoso, y sobre todo en los últimos años, es San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes del fútbol argentino, campeón de la Copa Libertadores en 2014, que además tiene al hincha católico más famoso del mundo: Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco.



Lo de su nombre no es gratuito: fundado el primero de abril de 1908, combinaba el nombre del barrio donde nació, Almagro, con una referencia religiosa a un personaje que tuvo mucho que ver con su nacimiento y crecimiento.



El padre Lorenzo Massa era el párroco de la capilla de San Antonio. Massa fue testigo de un accidente que pudo haber pasado a mayores: un tranvía estuvo a punto de atropellar a un muchacho que jugaba al fútbol en la calle.



El sacerdote les ofreció a los muchachos un espacio para jugar al lado de la capilla y poco a poco se fue volviendo un punto de referencia para el club que estaba naciendo. Inicialmente iba a llamarse Los Forzosos de Almagro, pero a Massa no le gustó el nombre.



Finalmente, lo llamaron San Lorenzo de Almagro en su homenaje. Una de las primeras asambleas de socios del club se desarrolló en un aula de la capilla y, con el tiempo, Massa consiguió los primeros uniformes azulgranas, los actuales colores del club, y también ayudó a conseguir, alquilado, el terreno donde posteriormente se hizo el estadio de la avenida La Plata, donde San Lorenzo jugó hasta 1979.



El máximo jerarca de la Iglesia católica, reconocido hincha de San Lorenzo, inspiró después la creación de otro equipo: el Club Deportivo Papa Francisco, creado el 12 de septiembre de 2013, cinco meses después de su proclamación.

(Lea también: Guarín, sancionado, a pagar por actos contra su familia y la policía)



En Brasil, el Santos



El otro club suramericano de gran fama que tiene nombre religioso es Santos, el club donde nació y brilló el rey Pelé y que también fue campeón de América y del mundo.



Fundado el 14 de abril de 1912, su nombre no tiene relación directa con la religión: se llama así porque juega en el municipio del mismo nombre, en el estado de São Paulo. Incluso se barajaron otros nombres, como Concórdia, África y Brasil Atlético.



Suramérica tiene además dos clubes relacionados con la religión con el mismo nombre, Universidad Católica. El más antiguo es el chileno, fundado en 1937 por estudiantes del centro educativo del mismo nombre.



El otro, el ecuatoriano (que hoy dirige el colombiano Santiago Escobar), nació en 1963 y recibió el respaldo económico del rector de la universidad, el padre Luis Orellana.

Santos de Brasil. Foto: Archivo / EL TIEMPO

(Lea además: ¡Nacional gana, golea y es virtual clasificado!)



Otros clubes suramericanos tomaron su nombre religioso del barrio o la ciudad que representan, como São Caetano, en Brasil (que llegó a ser subcampeón de la Copa Libertadores en 2002 y hoy anda en la Serie D); o San Miguel y San Telmo, en las divisiones de ascenso del fútbol argentino.



El San José, de Bolivia, no se llama así por el esposo de la Virgen María: le debe su nombre a una mina en Oruro, su ciudad sede. De allí salieron sus primeros jugadores. Hoy tiene cuatro títulos en el fútbol de su país.



Un caso curioso es el de la Asociación Deportiva San Agustín, club peruano que fue campeón en 1986 y que desapareció posteriormente. Se fundó el 9 de agosto de 1970 como Club San Francisco, pero jugaba en el barrio San Eugenio. Dos años después fue renombrado como Huracán San Francisco y luego, como Huracán San Isidro. Su nombre definitivo no fue por el santo, sino por el colegio del mismo nombre, que lo respaldó económicamente.



El único caso de nombre religioso en el fútbol colombiano es el de Santa Fe, pero solo es una coincidencia. En el pasaje del mismo nombre, en el centro de Bogotá, quedaba el Café del Rhin, donde se reunían los exalumnos del Gimnasio Moderno que luego fundaron el club. Pero si algo no les falta a sus hinchas es fe.



Deportes