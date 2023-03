De manera sorpresiva la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realizó este martes una visita a los equipos profesionales que participan en la Liga femenina, a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, justo antes de la asamblea ordinaria que será este miércoles.

Equipos como América, Santa Fe, La Equidad, Cortuluá y Nacional, entre otros, fueron inspeccionados en extensas sesiones; algunas comenzaron el lunes, y podrían prologarse más días.



EL TIEMPO supo que incluso al presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, lo tuvieron cerca de 3 horas en este proceso.

¿Para qué era?

Se trató de una “Larga pesquisa”, en la que a los clubes les pidieron datos de ingresos, egresos, estados financieros, y balances en general...



"Nos pidieron salarios, modalidades de contratación, distribución de ganancias, pero todo enfocado a la liga femenina", dijo un dirigente.



Algunos directivos piensan que se trata de una indagación para ver qué recursos tiene el fútbol para hacer una liga femenina más larga.

El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, aseguró que la visita a su equipo se trató de una “visita de conocimiento de la industria. Sin investigación puntual. Solicitando mucha documentación”, le dijo a EL TIEMPO.



Sin embargo, otro dirigente consultado y quien pidió no ser mencionado, indicó que fue una minuciosa inspección que incluyó computadores y celulares y que los funcionarios de los equipos no tuvieron claridad de qué estaban buscando desde la SIC. Además, cuenta, tuvieron que responder muchas preguntas.



“Se nos metieron al rancho”, dijo un dirigente. Y agregó: “Nos preguntaban sobre todo por la liga femenina, por contratos, por los tiempos, por los salarios...".

Santa Fe vs. Medellín en la Liga femenina. Foto: Dimayor

La Liga femenina ha sido un tema de gran controversia en el fútbol colombiano, luego de que se anunciara previamente que en 2023 habría competencia todo el año, y finalmente se diseñó un torneo, el actual, de cinco meses.



La ya exministra de Deporte, María Isabel Urrutia, había asegurado que las jugadoras tendrían competencia hasta fin de año, así no fuera a nivel profesional, y que el Ministerio garantizaría los salarios.



Recientemente, en una reunión de los clubes con Urrutia, estos le pidieron al Ministerio que hiciera un mapeo de la cantidad de jugadoras que podrían actuar a nivel profesional en el país. Los equipos argumentan que no saldrían más de 10 equipos para hacer un torneo competitivo y sostenible.



Los dirigentes cuentan que hace poco tuvieron una reunión con la Supersociedades, en la que se informó que este ente y el Ministerio no se invadirían espacios respecto al fútbol profesional. Por eso, dicen la sorpresa con la SIC fue mayor.



La SIC ya ha puesto el ojo sobre el fútbol colombiano en otras oportunidades empezando por la investigación en el escándalo de la reventa de boletería para el Mundial de Rusia 2018.



También por las denuncias de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro que siguen en investigación por prácticas anticompetitivas en el mercado de futbolistas.

Tema del descenso

Asamblea de la Dimayor. Foto: Dimayor

Mientras tanto, en la asamblea de este miércoles el tema central será discutir la propuesta de un grupo de clubes, esta vez liderados por Jaguares, que tiene la propuesta de acabar con el sistema actual de descenso por promedio y pasar a un sistema en el que los dos últimos equipos en la reclasificación del año desciendan directamente. El tema, si los tiempos de la asamblea dan, será debatido.



También está pendiente la discusión de los directivos del pliego de peticiones presentado por Acolfutpro, y que tiene mediación del Ministerio del Trabajo.



DEPORTES

