Equidad no levanta, empató contra Rionegro 2-2 y selló su eliminación

A Equidad recibió la visita de Rionegro Águilas en el partido que estaba aplazado de la fecha 16 de la Liga I-2019. El encuentro terminó empatado 2-2 en el estadio de Techo. El conjunto bogotano sigue en su mal momento deportivo.

El partido estuvo lleno de emociones, con dos equipos que no se escondieron y tuvieron planteamientos para buscar el área rival. Equidad, con la obligación de ganar de local, se encontró con Rionegro plantado muy bien en defensa y buscando contragolpes efectivos. Cabe resaltar que el segundo gol de los antioqueños no debió haber válido por un penal que no existió.

En el primer tiempo, Equidad se fue en ventaja al minuto 43. Fue en un saque del arquero Diego Novoa que aprovechó Walmer Pacheco para sacar un centro medido para Carlos Peralta, el goleador, quien puso un golpe certero de cabeza. Fue el 1-0.



La segunda parte se llenó de buenas opciones para ambos equipos. Rionegro Águilas se encontró con un buen gol al minuto 2, en una jugada en la que Kevin Salazar recuperó un balón en la mitad de la cancha y asistió de gran forma a Jacobo Escobar para que este definiera de gran manera ante el buen arquero Novoa.



El segundo gol visitante llegó al minuto 13 del segundo tiempo, en una jugada que John García realizó una entrada deslizante en la que sacó limpiamente el balón y el árbitro central señaló un penal que no existió. Mauricio Gómez fue el encargado de patear y hacer efectivo el segundo gol de los antioqueños.



A siete minutos del final el goleador asegurador Carlos Peralta salvó a su equipo con un gran gol de tras un pase medido de Pacheco, esta anotación le permitió al delantero empatar el partido y llegar a 10 dianas en Liga.



Ambos equipos terminaron con 10 hombres, en el cuadro bogotano vio la tarjeta roja Amaury Torralvo, luego de una dura falta por detrás. En el visitante se fue expulsado posteriormente Johan Jiménez.



Rionegro tuvo el gol de la victoria, pero Jacobo Escobar falló de manera increíble al no conectar la pelota cuando estaba en completa soledad frente al arco asegurador.



El duelo terminó 2-2 y ambos equipos siguen en una posición complicada en el torneo. Por su parte, Equidad cerró sus posibilidades de clasificar al grupo de los ocho.



REDACCIÓN FUTBOLRED