Once Caldas salva un punto en Bogotá y sigue en la pelea

Once Caldas sigue en la pelea para meterse en el grupo de los ocho y este domingo empató 1-1 con La Equidad en la fecha 17 de la Liga II-2019.

La Equidad empezó a tener más posesión del esférico y con remates de media distancia probó a Sergio Román, quien siempre puso las manos firmes para contener el esférico.



Cerca del final del primer tiempo, La equidad estuvo cerca de marcar un gol con Jhon García, pero el esférico salió un poco elevado. El descanso llegó con el 0-0.



En la parte complementaria, el conjunto asegurador creó una buena jugada colectiva que al final luchó Carlos Peralta para anotar el 1-0.



Huberth Bodhert no perdió tiempo e hizo variantes rápidamente. Antes del minuto 25 ya había quemado los tres cambios con el ingreso de David Lemos, Kevin Londoño y Adrián Estacio.



El blanco-blanco, que vistió de azul, encontró su premio a falta de 3 minutos para cumplir el tiempo reglamentario. Javier Reina cobró un tiro libre que cabeceó Elvis Mosquera y mandó al fondo de la red para igualar el marcador 1-1.



Con este resultado, Once Caldas sumó 24 unidades y no pierde paso al grupo de los ocho. La Equidad, por su parte, volvió a dejar escapar puntos y ya suma cinco fechas sin ganar.



REDACCIÓN FUTBOLRED

Síntesis

La Equidad 1-1 Once Caldas



La Equidad: Diego Novoa (6); Wlmer Pacheco (6), Danilo Arboleda (5), Jhon García (5), Andrés Murillo (5); Pablo Lima (5), Stalin Motta (6); Matías Mier (6), Brayner de Alba (5), Cristian Palomeque (5); Carlos Peralta (6).



Cambios: David Camacho por Cristian Palomeque (25 ST); Joan Castro por Matías Mier (26 ST); Pablo Sabbag por Carlos Peralta (33 ST).

D.T.: Guillermo Rivera.



Once Caldas: Sergio Román (6); Miguel Nazarit (5), Andrés Correa (5), Elvis Mosquera (6) David Gómez (5); Sebastián Guzmán (5), Enrique Serje (5); Johan Carbonero (5), Javier Reina (5), Marcelino Carreazo (5), Ménder García (6).



Cambios: David Lemos (5) por Ménder García (11 ST); Kevin Londoño por Johan Carbonero (18 ST); Adrián Estacio por Sebastián Guzmán (25 ST).

D.T.: Huberth Bodhert.



Amonestados: Stalin Motta (27 ST) y Danilo Arboleda (28 PT), para La Equidad.



Expulsados: no hubo.



Goles: Carlos Peralta (3 ST) y Elvis Mosquera (42 ST).



Estadio: Metropolitano de Techo.



Asistencia: 2.000 espectadores.



Árbitro: Edilson Ariza (7).



Figura: Elvis Mosquera (6).



Partido: aburrido.





REDACCIÓN FUTBOLRED