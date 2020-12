Santa Fe dejó vivo a Equidad en la semifinal de la Liga

Santa Fe no pudo traducir en el marcador la superioridad que tuvo en la cancha durante 78 minutos, en el partido de ida de la semifinal de la Liga contra Equidad. Al final, terminó sacando un empate a un gol en Techo y tendrá que resolver la clasificación el próximo fin de semana en El Campín.

Santa Fe tuvo la opción no solo de terminar el partido de ida de la semifinal con en ventaja, sino con una amplia diferencia de goles. Lo impidió el portero Diego Novoa, clave para mantener a Equidad con vida de cara a la final de la Liga.



(Lea también: Misión cumplida: Santa Fe, finalista de la Liga femenina)



Los rojos se pusieron en ventaja muy temprano: el reloj aún no marcaba tres minutos cuando un pelotazo de Fabián Sambueza encontró la cabeza de Jorge Luis Ramos, lista para bajar el balón y dejar a Jhon Velásquez de frente al arco de Diego Novoa para definir.



El '10' de Santa Fe no había marcado goles en toda la fase todos contra todos e incluso en algún momento terminó en el banco de suplentes, luego de que el DT Hárold Rivera lo cambiara de posición. Ahora se volvió un jugador clave para el esquema 'cardenal' en las finales, con dos goles contra Deportivo Pasto en la vuelta de cuartos de final y uno más ahora en la semifinal.



Equidad, seguramente, tuvo que cambiar de libreto con el 0-1 en contra. Le costó mucho trabajo llegar al arco de Leandro Castellanos y, más bien, pudo haber ampliado la ventaja.



Novoa, que pasa por un gran momento, lo evitó, sacando remates de media distancia, como en un tiro de lejos de Sambueza, y también respondiendo en el mano a mano en el área, como para decir presente y pensar en un futuro como opción para jugar en la Selección, a la que ya lo llamó Carlos Queiroz en un microciclo.

(Además: Al fin: figura de la Selección le envió un mensaje a Carlos Queiroz)



Dice la historia del fútbol colombiano que nada es fácil para Santa Fe. Y cuando tenía para conseguir una ventaja mayor, llegó una jugada para poner a los hinchas a comerse las uñas y a sufrir, VAR mediante: Sambueza fue a luchar por una pelota en la raya y terminó pisando a John Édison García.



Por antecedentes, estaba sentenciado. Y el juez Bismarks Santiago lo ratificó tras mirar la pantalla y las diferentes tomas de las cámaras en Techo. Tarjeta roja en el minuto 72, y a aguantar.



El videoarbitraje pudo haber dejado a Equidad también con 10. Pero el juez Santiago consideró que un codazo de Joan Castro a Velásquez fue una jugada fortuita y lo dejó en el campo de juego.



Equidad no le había sacado provecho al hombre de más. Hasta el minuto 89, cuando Pablo Sabbag aprovechó un rebote de Castellanos tras un remate de Matías Mier. El partido duró parado tres minutos mientras el VAR revisaba la posición del uruguayo cuando pateó. Resultó ser legal y así, el equipo de Alexis García logró conseguir el empate.



Santa Fe, el mejor local de la Liga, tendrá la opción de resolver en El Campín su paso a una nueva final. Tal vez mereció más que el 1-1, pero en esta instancia, el fútbol no es de merecimientos, es de goles, y Novoa los evitó.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc